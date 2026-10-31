رسالة إيجابية من فانس إلى طهران.. انفراجة تلوح في الأفق؟

وأفادت المصادر بتشكيل لجان إيرانية لمناقشة المقترحات الأميركية، عقب تلقي رسالة إيجابية من تضمنت مبادئ وخطوطاً عامة للتفاوض، مشيرة إلى وجود وفد إيراني في قطر لبحث مسائل تتطلب إيضاحات إضافية.



وأضافت أن طلبت ضمانات بشأن وقف دائم وشامل للحرب مقابل إعادة فتح ، موضحة أن المناقشات الحالية تتناول خطوات متتالية، من دون التوصل حتى الآن إلى مقترح متكامل.



ورجّحت المصادر عقد جولة من المفاوضات خلال الفترة المقبلة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المبكر تحديد موعدها.