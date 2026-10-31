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الشرق الأوسط والعالم

رسالة إيجابية من فانس إلى طهران.. انفراجة تلوح في الأفق؟

2026-10-31 | 05:59
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رسالة إيجابية من فانس إلى طهران.. انفراجة تلوح في الأفق؟
رسالة إيجابية من فانس إلى طهران.. انفراجة تلوح في الأفق؟


نقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن مقترحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بشأن الملف النووي الإيراني تلقى تجاوباً داخل إيران، وسط أجواء إيجابية تسود مسار المفاوضات وتوقعات بإمكانية تحقيق انفراجة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت المصادر بتشكيل لجان إيرانية لمناقشة المقترحات الأميركية، عقب تلقي رسالة إيجابية من فانس تضمنت مبادئ وخطوطاً عامة للتفاوض، مشيرة إلى وجود وفد إيراني في قطر لبحث مسائل تتطلب إيضاحات إضافية.

وأضافت أن طهران طلبت ضمانات بشأن وقف دائم وشامل للحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، موضحة أن المناقشات الحالية تتناول خطوات متتالية، من دون التوصل حتى الآن إلى مقترح متكامل.

ورجّحت المصادر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الفترة المقبلة، إلا أنها أشارت إلى أنه من المبكر تحديد موعدها.
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