وزير الخارجية الصيني خلال لقائه بمسؤول أمني إيراني: المفاوضات هي السبيل لحل صراعات المنطقة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى استعداداً لتصعيد محتمل مع إيران قد يتطور إلى مواجهة عسكرية خلال أيام، وسط مراقبة دقيقة لمسارات التفاوض بين واشنطن وطهران.
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية الاثنين شراكة مع شركة "أوبن إيه آي"، مؤكدة أنها ستصبح أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة "أوبن إيه آي فرونتير" المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
أفادت صحيفة "معاريف" بأن حزب الليكود طرح أفكاراً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بينها التناوب على رئاستها بين بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، أو انتقال نتنياهو إلى منصب رئاسة الدولة، من دون تقديم اقتراح رسمي حتى الآن. وأشارت إلى أن ليبرمان رفض فكرة التناوب لعدم ثقته بنتنياهو.