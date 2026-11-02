وزير الخارجية الصيني خلال لقائه بمسؤول أمني إيراني: المفاوضات هي السبيل لحل صراعات المنطقة

أفادت صحيفة "معاريف" بأن حزب الليكود طرح أفكاراً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بينها التناوب على رئاستها بين بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، أو انتقال نتنياهو إلى منصب رئاسة الدولة، من دون تقديم اقتراح رسمي حتى الآن. وأشارت إلى أن ليبرمان رفض فكرة التناوب لعدم ثقته بنتنياهو.

