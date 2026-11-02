"الحمار" للديمقراطيين و"الفيل" للجمهوريين.. ما قصة رمزَي الحزبين الأميركيين؟

مع كل دورة انتخابية في ، يعود الحمار والفيل إلى الظهور في الرسوم الكاريكاتورية والحملات ، إذ يرمز الحمار إلى ، فيما يمثّل الفيل الحزب . لكن ما لا يعرفه كثير من هو أن انتشار هذين الرمزين يعود إلى رسام كاريكاتوري واحد.



وبحسب تقرير لشبكة CNN، يعود الفضل في ترسيخ الرمزين إلى رسام الكاريكاتور الأميركي توماس ناست، الذي عمل في مجلة "هاربرز ويكلي" بين عامَي 1862 و1886، واشتهر برسومه السياسية الساخرة التي تناولت الأميركية والفساد والصراعات الحزبية.



كيف أصبح الحمار رمزاً للديمقراطيين؟



يعود ارتباط الحمار بالحزب إلى عهد الرئيس أندرو جاكسون في القرن التاسع عشر، بعدما استخدم خصومه هذا الحيوان للسخرية منه، قبل أن يتبنّى جاكسون في حملته عام 1828.



ورغم أن الحمار ارتبط بالديمقراطيين قبل ظهور ناست، فإن الأخير أسهم في ترسيخ هذا الرمز من خلال رسومه الكاريكاتورية، التي صوّر فيها على هيئة حمار عنيد، غالباً ما يكون على وشك السقوط في الفوضى.



أما الفيل.. فكيف أصبح رمزاً للجمهوريين؟



في عام 1874، نشر ناست رسماً بعنوان "ذعر الولاية الثالثة"، صوّر فيه صحيفة " هيرالد" على هيئة حمار يرتدي جلد أسد، في إشارة إلى ترويجها شائعات عن سعي الرئيس يوليسيس غرانت إلى الترشح لولاية ثالثة.



وفي الرسم نفسه، ظهر فيل ضخم يرمز إلى أصوات الجمهوريين، بدا مذعوراً وعلى وشك السقوط من حافة هاوية.



ورغم أن الفيل استُخدم سابقاً في سياقات مرتبطة بالجمهوريين، فإن هذا الرسم أسهم في ترسيخ ارتباطه بالحزب الجمهوري وتحويله إلى أحد أبرز رموزه السياسية.



من السخرية إلى الرموز الرسمية



ولم تكن رسوم ناست تمجّد أياً من الحزبين، بل استخدمت السخرية لانتقاد قياداتهما، إذ صوّر الفيل الجمهوري مرتبكاً وضعيفاً رغم حجمه الضخم، فيما ظهر الحمار الديمقراطي عنيداً ومهدداً بالسقوط في الفوضى.



وبعد أكثر من قرن على تلك الرسوم، لا يزال الفيل الرمز الرسمي للحزب الجمهوري، بينما يواصل الحمار تمثيل الحزب الديمقراطي شعبياً، رغم أن الحزب لم يعتمده رسمياً.



وهكذا، تحوّل رمزان استُخدما أساساً للسخرية من الحزبين إلى جزء لا يتجزأ من الهوية السياسية والانتخابية في .