قبل يوم من الانتخابات الأميركية.. ضربة للديمقراطيين من الداخل!

يختتم الديمقراطيون والجمهوريون، الاثنين، حملاتهم الانتخابية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، وسط استطلاعات رأي ترجّح تقدم الديمقراطيين في ، فيما تبقى المنافسة على مجلس الشيوخ محتدمة.



وشهدت الساعات من الحملة تطوراً لافتاً، بعدما أعلنت النائبة هايلي ستيفنز دعمها للمرشح في ميشيغان مايك روجرز، في مواجهة المرشح عبد السيد الذي هزمها في الانتخابات التمهيدية، في خطوة رحّب بها الرئيس ووصفها زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنها "خيانة مشينة".



ويعوّل الديمقراطيون على تحقيق انتصارات في ولايات ذات توجه جمهوري، أبرزها تكساس وكانساس، لتعزيز فرصهم في السيطرة على مجلس الشيوخ.