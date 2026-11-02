وكالة فارس: أمين مجلس الأمن القومي بحث هاتفيا مع الرئيس الروسي أوضاع المنطقة وأكدا مواصلة التعاون الاستراتيجي

ترامب: الإيرانيون يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكريا

ترامب: الإيرانيون يواصلون الحديث عن المفاوضات لكننا قد نضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكريا