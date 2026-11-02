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حزب آيزنكوت: تكتل الأحزاب المناهضة لنتنياهو سيجتمع الثلاثاء للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست
ترامب: لم نوجه الضربة القاضية لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض معنا
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2026-11-02 | 09:25
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عراقجي: المشاورات مع قطر وباكستان مكثفة للغاية
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