تأجيل كأس آسيا في السعودية.. متى تنطلق البطولة؟

وقال ، في بيان، إن القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس 2027 والاتحاد السعودي ، وفي ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية.

وأضاف أن اللجنة المنظمة وافقت على إعادة جدولة البطولة، نظرا للظروف غير الاعتيادية التي تحول دون إقامتها وفق الجدول الأصلي، بما يحقق مصلحة المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير وسائر الجهات المعنية.