تأجيل كأس آسيا في السعودية.. متى تنطلق البطولة؟

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان، إن القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 والاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي ضوء الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة وافقت على إعادة جدولة البطولة، نظرا للظروف غير الاعتيادية التي تحول دون إقامتها وفق الجدول الزمني الأصلي، بما يحقق مصلحة المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير وسائر الجهات المعنية.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران قدّمت رداً