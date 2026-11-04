أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
10:09
الصوت العربي في الانتخابات الأميركية.. ما حجمه وتأثيره؟ (شاهد الفيديو)
08:50
هل عُلّق مصرف التغطية الطبية لمستشفى الرسول الأعظم؟
07:24
مواكبة من واشنطن للانتخابات الأميركية.. شاهد البث المباشر لنشرة الأخبار
الشرق الأوسط والعالم
تحديث لانتخابات مجلس الشيوخ: الديمقراطيون 40 مقعدا - الجمهوريون 31 مقعدا
2026-11-03 | 20:04
A-
A+
تحديث لانتخابات مجلس الشيوخ: الديمقراطيون 40 مقعدا - الجمهوريون 31 مقعدا
مقالات ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي: الديمقراطيون يحصدون 36 مقعداً مقابل 31 للجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات
نتائج أولية لانتخابات مجلس النواب الاميركي : الديمقراطيون 12 مقعدا - الجمهوريون 4 مقاعد
الديمقراطيون يحصدون 190 مقعدا في مجلس النواب مقابل 110 للجمهوريين من أصل 435
تحديث لانتخابات مجلس الشيوخ: الديمقراطيون 40 مقعدا - الجمهوريون 31 مقعدا
كرة القدم
الشرق الأوسط والعالم
لانتخابات
الشيوخ:
الديمقراطيون
مقعدا
الجمهوريون
مقعدا
العودة الى الأعلى
أسوشيتد برس: النتائج الأولية تشير إلى فوز الديمقراطيين بـ 51 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للجمهوريين
مجلس الشيوخ الأميركي: الديمقراطيون يحصدون 36 مقعداً مقابل 31 للجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم
00:55
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
00:55
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
00:37
مراسل الجديد من واشنطن: الديمقراطيون انتزعوا 5 مقاعد من الجمهوريين في ولايات كان يُستبعد فوزهم فيها ولا سيما تكساس التي لم يفز فيها أي ديمقراطي بمقعد منذ 100عام
00:37
مراسل الجديد من واشنطن: الديمقراطيون انتزعوا 5 مقاعد من الجمهوريين في ولايات كان يُستبعد فوزهم فيها ولا سيما تكساس التي لم يفز فيها أي ديمقراطي بمقعد منذ 100عام
00:15
ترامب لفوكس نيوز: الديمقراطيون سيطروا على الكونغرس لكنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بفرض إرادتهم
00:15
ترامب لفوكس نيوز: الديمقراطيون سيطروا على الكونغرس لكنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بفرض إرادتهم
يحدث الآن
الشرق الأوسط والعالم
00:55
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
الشرق الأوسط والعالم
00:37
مراسل الجديد من واشنطن: الديمقراطيون انتزعوا 5 مقاعد من الجمهوريين في ولايات كان يُستبعد فوزهم فيها ولا سيما تكساس التي لم يفز فيها أي ديمقراطي بمقعد منذ 100عام
الشرق الأوسط والعالم
00:15
ترامب لفوكس نيوز: الديمقراطيون سيطروا على الكونغرس لكنهم ليسوا في موقع يسمح لهم بفرض إرادتهم
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
الشرق الأوسط والعالم
15:00
تغطية خاصة للانتخابات الأميركية | شاهد البث المباشر
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-08-08
رسالة واحدة أنهت علاقة بريتني سبيرز وجاستن تيمبرليك
13:23
مرجع أمني كبير للجديد: لا إحالة لملف شحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي والقرار أعاد ترطيب العلاقة بين الحزب والرئيسين عون وسلام دون وجود أي حوار له حالياً مع الطرفين بل رسائل قصيرة متبادلة عبر وسطاء
10:09
الصوت العربي في الانتخابات الأميركية.. ما حجمه وتأثيره؟ (شاهد الفيديو)
2026-10-23
الهجوم على إيران في هذا الموعد؟.. تقرير إسرائيلي يكشف
07:04
إلهام شاهين ترد بقصيدة نارية على تهديدات مرتضى منصور وتلوّح بالقضاء!
02:59
للمشتركين بالمياه.. إليكم آخر مهلة لتسديد المستحقات!
بالفيديو
بالفيديو
00:55
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
16:34
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
16:16
علي منصور: فوز متوقّع لمرشّحَين من جنوب لبنان | شاهد الفيديو
15:00
تغطية خاصة للانتخابات الأميركية | شاهد البث المباشر
13:02
مقدمة النشرة المسائية 03-11-2026
11:11
أميركا تنتخب والعالم يترقب.. بث مباشر لنشرة الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
أخبار لبنان
02:04
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم الأسعار الجديدة للمحروقات
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
الشرق الأوسط والعالم
04:13
مأساة تهز إسبانيا.. وفاة لاعب كرة قدم بعد إصابة مروعة
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
الشرق الأوسط والعالم
02:16
إيران قدّمت ردّها لواشنطن.. تصريح جديد لقاليباف
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:05
داخل شقّة في المعاملتين.. مداهمة أمنية تكشف ما كان مخبّأً (صورة)
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
أخبار لبنان
03:13
صدي يحدّد متوسط سعر صفيحة البنزين لشهر تشرين الأول.. إليكم السعر!
الشرق الأوسط والعالم
01:09
تفاصيل الضربة الأميركية على إيران.. ماذا استهدفت؟
الشرق الأوسط والعالم
01:09
تفاصيل الضربة الأميركية على إيران.. ماذا استهدفت؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026