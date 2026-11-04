تحديث لانتخابات مجلس الشيوخ: الديمقراطيون 40 مقعدا - الجمهوريون 31 مقعدا

مراسل الجديد من واشنطن: الديمقراطيون انتزعوا 5 مقاعد من الجمهوريين في ولايات كان يُستبعد فوزهم فيها ولا سيما تكساس التي لم يفز فيها أي ديمقراطي بمقعد منذ 100عام