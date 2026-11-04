أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:56
بالفيديو - بصحبة زوجته المحجبة.. عبدول السيد يحتفل
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
10:09
الصوت العربي في الانتخابات الأميركية.. ما حجمه وتأثيره؟ (شاهد الفيديو)
الشرق الأوسط والعالم
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية ورئيس الاستخبارات العامة
2026-11-04 | 03:49
A-
A+
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية ورئيس الاستخبارات العامة
مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء السعودية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يصل إلى الرياض
وزير الدفاع السعودي ورئيس الاستخبارات التركي وقائد الجيش الباكستاني يلتقون الرئيس الإيراني في طهران
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية ورئيس الاستخبارات العامة
الشرق الأوسط والعالم
السوري
الشرع
العاصمة
السعودية
الرياض
وزراء
الخارجية
والدفاع
والمالية
ورئيس
الاستخبارات
العامة
العودة الى الأعلى
الديمقراطيون يحققون أغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ54 مقعدا مقابل 44 مقعدا للجمهوريين من أصل 100 مع استمرار عمليات فرز الأصوات
نتائج أولية لمجلس النواب الاميركي: 223 مقعدا للديمقراطيين مقابل 131 للجمهوريين
اقرأ ايضا في الشرق الأوسط والعالم
05:41
خامنئي: "محور المقاومة" يحقق إنجازات ممتدة من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن
05:41
خامنئي: "محور المقاومة" يحقق إنجازات ممتدة من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن
05:24
المرشد الإيراني: أميركا تريد منا استسلاما غير مشروط ولن نقدم تنازلات لها
05:24
المرشد الإيراني: أميركا تريد منا استسلاما غير مشروط ولن نقدم تنازلات لها
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
يحدث الآن
أخبار لبنان
06:13
خامنئي: لا مجال للتنازل أمام واشنطن
فن و منوعات
06:10
الموت يفجع رشا شربتجي بوفاة زوجة والدها الراحل... ورسالة مؤثرة في وداعها
أخبار لبنان
05:56
بالفيديو - بصحبة زوجته المحجبة.. عبدول السيد يحتفل
اخترنا لكم
الشرق الأوسط والعالم
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
أخبار لبنان
03:03
سلام : نحذّر من جر لبنان إلى مغامرة عبثية
الشرق الأوسط والعالم
01:48
بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي.. أول تعليق إيراني
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-16
في بيروت أم سوريا.. روايات متضاربة لاعتقال "جزّار بانياس" وما علاقة المخابرات التركية؟
2026-10-18
أحمد فلوكس يعلن ارتباطه رسمياً بعد سنوات صعبة.. من هي شريكة حياته الجديدة؟
10:01
ماذا دار بين جنبلاط وقائد الجيش؟
2026-10-28
مفاجأة في قضية المطعم بوسط بيروت.. افتتاح من دون مطبخ!
2026-11-02
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق وقد يحدث ذلك
2026-10-12
قروض ومساعدات مالية.. هكذا كان يستدرج ضحاياه ويبتزّ النساء
بالفيديو
بالفيديو
05:56
بالفيديو - بصحبة زوجته المحجبة.. عبدول السيد يحتفل
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
00:55
عباس علوية.. لأول مرة لبناني يفوز بمقعد مجلس الشيوخ في ميشيغن (شاهد الفيديو)
23:58
مد "أزرق" يهز إدارة ترامب.. بث مباشر لنتائج الانتخابات الاميركية
16:34
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
16:16
علي منصور: فوز متوقّع لمرشّحَين من جنوب لبنان | شاهد الفيديو
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
الشرق الأوسط والعالم
10:52
"صواريخ ايرانية بلا حدود جغرافية".. خامنئي ينشر! (صورة)
الشرق الأوسط والعالم
10:52
"صواريخ ايرانية بلا حدود جغرافية".. خامنئي ينشر! (صورة)
أخبار لبنان
08:50
هل عُلّق مصرف التغطية الطبية لمستشفى الرسول الأعظم؟
أخبار لبنان
08:50
هل عُلّق مصرف التغطية الطبية لمستشفى الرسول الأعظم؟
أخبار لبنان
10:01
ماذا دار بين جنبلاط وقائد الجيش؟
أخبار لبنان
10:01
ماذا دار بين جنبلاط وقائد الجيش؟
أخبار لبنان
12:58
الوساطة مستمرة لإبعاد شبح التصعيد.. والرد غداً!
أخبار لبنان
12:58
الوساطة مستمرة لإبعاد شبح التصعيد.. والرد غداً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026