أ ف ب: آيزنكوت يقول إنه يريد العمل مع ترامب على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إحدى طائرتَي التجسس الاستراتيجيتين التابعتين للجيش الأميركي، من طراز "RC-135 Combat Sent"، غادرت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة باتجاه الشرق الأوسط، ووصلت إلى قاعدة ميلدنهول الجوية في بريطانيا، في خطوة تُعدّ مؤشراً إضافياً إلى الاستعدادات الأميركية لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران.



وأوضحت الهيئة أن الطائرة مزوّدة بأنظمة متطورة تتيح رصد البصمات الإلكترونية لرادارات منظومات الدفاع الجوي البرية والبحرية، إضافة إلى قدرات في مجال الحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات وإنشاء أهداف وهمية.



وبحسب الهيئة، تُنقل المعلومات التي تجمعها الطائرة مباشرة إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والقيادة العسكرية.