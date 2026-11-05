الذهب يحلّق مجدداً.. إليكم أحدث الأسعار

وبحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش، صعد في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4134.83 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الأول. وكان المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 3.4 بالمئة أمس الأربعاء، وسجل أكبر مكسب منذ 19 آب.

وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم الأول 1.8 بالمئة إلى 4144.20 دولارا.