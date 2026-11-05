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2026-11-05 | 00:40
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الذهب يحلّق مجدداً.. إليكم أحدث الأسعار
ارتفعت أسعار
الذهب
بنحو اثنين في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في أعقاب الانتصارات التي حققها "الحزب الديمقراطي" في انتخابات التجديد النصفي في
الولايات المتحدة
.
وبحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش، صعد
الذهب
في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4134.83 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الأول. وكان المعدن النفيس قد ارتفع بنحو 3.4 بالمئة أمس الأربعاء، وسجل أكبر مكسب
يومي
منذ 19 آب.
وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم
كانون
الأول 1.8 بالمئة إلى 4144.20 دولارا.
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