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وكالة الأنباء التشيكية: لم يُعثر على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل
وكالة الأنباء التشيكية: لم يُعثر على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل
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2026-11-05 | 00:43
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مسؤولون لـ"سي إن إن": هيغسيث بالغ في تقدير قدرة واشنطن على حسم الصراع ضد إيران
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