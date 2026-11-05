اللمسات الأخيرة قبل الحرب؟ تحضيرات عسكرية أميركية مكثّفة (أكسيوس)

يضع اللمسات على استعداداته لاحتمالية استئناف الحرب على ، بما في ذلك إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وتشير التقديرات بحسب " " إلى أنّ العودة إلى الحرب مع إيران قد تكون مكلفة سياسياً للرئيس الأميركي ، في ظلّ ارتفاع أسعار الوقود وتراجع التأييد للمواجهة.

وفي داخل الإدارة الأميركية، تتباين المواقف بشأن المسار المقبل، إذ يدفع جي دي فانس باتجاه الحل الدبلوماسي، في مقابل ضغوط إسرائيلية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الضربات العسكرية ضدّ إيران.