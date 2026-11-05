التلفزيون الإيراني: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العُماني الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

وكالة الأنباء التشيكية: لم يُعثر على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل

وكالة الأنباء التشيكية: لم يُعثر على متفجرات على متن 4 طائرات هبطت في براغ بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل