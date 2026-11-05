خمس سفارات تدعم حصرية السلاح.. وتدعو لقضاء مستقل في قضية ضهر البيدر

أصدرت سفارات الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها القوي للحكومة في جهودها لضمان حصرية السلاح بيد الدولة، والتشديد على أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.



وأشارت السفارات الخمس إلى أنها تأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات في قضية ضهر البيدر، داعيةً إلى مسار قضائي ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.



وشدّد البيان على ضرورة الحصول على علني وواضح من جميع أعضاء والأحزاب السياسية، يؤكدون فيه دعمهم لمواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد .



وجدّدت السفارات تأكيد رغبتها في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية والكاملة على جميع أراضيها.