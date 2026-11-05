خمس سفارات تدعم حصرية السلاح.. وتدعو لقضاء مستقل في قضية ضهر البيدر

وأشارت السفارات الخمس إلى أنها تأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية
في قضية ضهر البيدر، داعيةً إلى مسار قضائي سريع
ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
وشدّد البيان على ضرورة الحصول على التزام
علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب
والأحزاب السياسية، يؤكدون فيه دعمهم لمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون
ورئيس الحكومة نواف سلام
، بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية
.
وجدّدت السفارات تأكيد رغبتها في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية والكاملة على جميع أراضيها.