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2026-11-05 | 08:34
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نيويورك تايمز: الجيشان الأميركي والإسرائيلي وضعا خططاً لعملية قصيرة ومكثفة لضرب أهداف في إيران
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