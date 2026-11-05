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ترامب: لا يهم ما تتضمنه المقترحات التي تدرسها إيران فهي لن تمتلك السلاح النووي
2026-11-05 | 16:28
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ترامب: لا يهم ما تتضمنه المقترحات التي تدرسها إيران فهي لن تمتلك السلاح النووي
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