20 مليون دولار مقابل أسرار إيران النووية.. واشنطن تعلن مكافأة ضخمة!

أعلنت أنها ستقدم مكافأة قدرها 20 مليون مع إمكانية توفير مكان إقامة بديل، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي ، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس التأكيد على أن طهران ترغب بشدة في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، وفق وكالة "فرانس برس".



وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "اكس"، أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية "يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون ، مع إمكانية إعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي ، بما في ذلك منشآته ومعداته والأفراد المرتبطين به، مثل العاملين في الوسط العلمي".



وتأسس البرنامج العام 1984 بهدف تقديم مبالغ مالية مقابل الحصول على معلومات تساعد في حماية حياة الاميركيين ومصالحهم.



وذكرت الخارجية الأميركية في بيانها بشأن المكافأة، أن "عدم امتثال لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أدى إلى حرمان الوكالة من المعلومات المتعلقة بإنتاج إيران ومخزونها من المكونات الرئيسية، مثل أجهزة الطرد المركزي.

