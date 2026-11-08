الشيخة بدور القاسمي توقع "منطق الطير" الموجّه للأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب

لعالم الأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ45 وكما كل دورة حصة مهمة ومشاركة قوية، ولطالما عرفت وإمارة الشارقة بدعهما للثقافة والفنّ ولأن الأطفال في دولة الإمارات المتحدة لهم المكانة والحقوق ومن هذا المنطلق يركز المعرض على تخصيص الطفل بكتب وروايات تحاكي سنه.



في هذا الإطار وقّعت سمو الشيخة بدور بنت القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، كتابها الجديد «منطق الطير» (The Conference of the Birds)، الصادر عن دار كلمات التابعة لمجموعة كلمات باللغتين والإنجليزية، وذلك خلال حفل إطلاق شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً، وامتد إلى أكثر من ساعتين في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.



ويحمل الكتاب، الذي أنجزت رسومه الفنانة نوشين صادقيان، رسالة بيئية تنطلق من عالم تتراجع فيه الغابات ويتلوث الهواء، لتطرح الحكاية سؤالاً حول مسؤولية الإنسان عن حماية الحياة، ودور العمل الجماعي في استعادة الأمل وصناعة مستقبل أفضل.



استخدمت الشيخة بدور أسلوب التشبيه الأدبي لتوصيل رسالة بطريقة سلسلة تحاكي عقل الطفل بيد انها اختارت أبطال قصتها مجموعة من في أصقاع اجتمعوا تحت تحت شجرة الواق واق العجيبة، استجابة لنداء الهدهدة الحكيمة، في وقت تتلاشى فيه الغابات ويحجب الدخان صفاء السماء، ما يدفع الطيور إلى البحث عن سبيل لإنقاذ عالمها.



يستند الكتاب إلى واحدة من الحكايات المعروفة في التراث الأدبي، ويعيد تقديم عناصرها الرمزية، وفي مقدمتها الهدهدة والسيمرغ والوديان السبعة، ضمن معالجة تربط رحلة الطيور بقضايا إنسانية وبيئية معاصرة.



والجدير ذكره أن الشيخة بدور هي ابنة الشيخ سلطان القاسمي (عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة) والذي كان له دور كبير في دعم المسرح اللبناني من خلال إعادة ترميم وتأهيل مسرح الكبير (العام 2025) كذلك تقديمهجائزة الإنجاز مدى الحياة في سبتمبر 2026، منحه المسرح الوطني اللبناني "جائزة الإنجاز مدى الحياة" (التي تمنح للمرة الأولى) خلال فعاليات مهرجان المسرحي الدولي.



كما دعم الشيخ القاسمي مسرح الوطني في مدينة وساهم في إعادة بنائه وترميمه لإستقبال عدد من العروض الفنية كما استقبل في الفترات عدد من من الجنوب اللبناني.