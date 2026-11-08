الجيش الإسرائيلي: العثور على وسائل قتالية قرب مواقع اليونيفيل دليل على إخفاقها في أداء مهمتها في جنوب لبنان

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": رئيس الجمهورية لا يمانع فكرة إقامة حوار وطني لكننا نحتاج الى مقاربة تفاوضية جديدة

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": لا إجابات قاطعة وصلت من "حزب الله" بشأن عدم التدخل في أي حرب أخرى

وائل أبو فاعور لـ "وهلق شو": على حزب الله ألا يقدم على أي خطيئة جديدة ويدخل لبنان في أي صراع