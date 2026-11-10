وقال رضائي في منشور على منصة "إكس" إن واشنطن تتصرف مثل "مقامر يائس"، معتبرا أن الحرب على إيران ألحقت أضرارا كبيرة بالإدارة الأميركية. ولم يفصل رضائي الشروط السبعة في منشوره.

وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، تشمل الشروط وقف القتال على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من المنطقة، ودفع تعويضات عن الحرب، ووقف التهديدات والإهانات.

وذكرت القناة أن طهران نقلت هذه الشروط رسميا إلى واشنطن في سبتمبر عبر قطر ووسطاء إقليميين آخرين.