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معسكر آيزنكوت يتوافق على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست
2026-11-10 | 04:05
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معسكر آيزنكوت يتوافق على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست
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معسكر آيزنكوت يتوافق على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن بالكنيست
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