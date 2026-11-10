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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثت مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة
2026-11-10 | 07:46
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثت مع الرئيس الفرنسي مستجدات الجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة
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