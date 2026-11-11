القناة 12 الإسرائيلية: مطار رامون استأنف عملياته بالكامل بعد الهزّة الأرضية في إيلات

وزارة الأشغال: التحضير لتسيير 6 رحلات أسبوعياً من مطار القليعات خلال الشهر الأول من إعادة تشغيله على أن يرتفع عدد الرحلات تدريجياً وفق الطلب والجهوزية التشغيلية

وزارة الأشغال: التحضير لتسيير 6 رحلات أسبوعياً من مطار القليعات خلال الشهر الأول من إعادة تشغيله على أن يرتفع عدد الرحلات تدريجياً وفق الطلب والجهوزية التشغيلية