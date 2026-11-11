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وزارة الأشغال: التحضير لتسيير 6 رحلات أسبوعياً من مطار القليعات خلال الشهر الأول من إعادة تشغيله على أن يرتفع عدد الرحلات تدريجياً وفق الطلب والجهوزية التشغيلية
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب رفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران
أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي عملا عسكريا فوريا ضد إيران
أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يعتقد أن الوضع الحالي يستدعي عملا عسكريا فوريا ضد إيران
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سلطة المطارات الإسرائيليّة: تعليق الرحلات في مطار رامون قرب مدينة إيلات لإجراء فحوصات للبنية التحتيّة عقب زلزال وقع في المنطقة
2026-11-11 | 05:09
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سلطة المطارات الإسرائيليّة: تعليق الرحلات في مطار رامون قرب مدينة إيلات لإجراء فحوصات للبنية التحتيّة عقب زلزال وقع في المنطقة
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القناة 12 الإسرائيلية: مطار رامون استأنف عملياته بالكامل بعد الهزّة الأرضية في إيلات
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