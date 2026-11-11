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ترامب: النزاع مع إيران سينتهي قريباً وحينها سيصبح العالم مكانا أفضل
2026-11-11 | 12:25
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ترامب: النزاع مع إيران سينتهي قريباً وحينها سيصبح العالم مكانا أفضل
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