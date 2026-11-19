بعد 12 عامًا.. اعتقال المخطط لكمين العتيبة في سوريا

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلقاء القبض على العميد رواد زيدان المتهم بالتخطيط وإصدار الأوامر بتنفيذ كمين العتيبة في الغوطة الشرقية عام 2014 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا.



وقال خطاب إن أحدًا لا يمكنه نسيان ما شهدته بلدة العتيبة عام 2014 مستذكرًا ضحايا المجزرة التي عُرفت باسم "كمين العتيبة"



وأضاف أن زيدان الذي وصفه بالمخطط والآمر بتنفيذ العملية أصبح بعد سنوات من وقوعها في قبضة الأجهزة الأمنية السورية.