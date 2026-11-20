وشدّد الزيدي، في وجّهها إلى المسلحة في منطقة جرف الصخر، وأوردتها (واع)، على ضرورة التحلّي بضبط النفس والحكمة والتعامل بروح الاحتواء، مشيراً إلى أنّ جميع الموجودين في المنطقة هم أبناء .

وأضاف أنّ المرحلة المقبلة تقوم على توحيد القوات تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت، بما يعزّز وهيبتها.