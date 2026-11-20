وقال لمراسلة إن رحلة العودة التي انتهت بهبوط الطائرة في قاعدة "أندروز" الجوية تُعد أطول رحلة متواصلة في تاريخ الطائرة الرئاسية مشيراً إلى أنه يعتزم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمره الصحفي المقرر عقده ظهر الجمعة.

وأوضحت " " أن الطائرة تمكنت من تنفيذ رحلة العودة من إلى من دون التوقف للتزود بالوقود على عكس رحلة الذهاب إلى الصين التي تضمنت محطة توقف لتعبئة خزاناتها بالوقود.

وبحسب الشبكة أكد ترامب أن الرحلة استغرقت نحو 15 ساعة دون توقف لافتاً إلى أن وزن الطائرة بعد تحميلها بكمية كبيرة من الوقود بلغ نحو مليون رطل أي ما يعادل قرابة 454 طناً.