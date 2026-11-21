وفي مقابلة نُشرت السبت مع صحيفة " " الحكومية، وصف هذه القضية بأنها " وجادة"، وتستقطب "مؤيدين ومعارضين".وأضاف أن " والصين تعارضان" أي تغيير في النووية ، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون استراتيجي مع .وقال عراقجي "المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه".وقال عراقجي "هناك من يعتقد بضرورة الإبقاء على العقيدة النووية للبلاد في شكلها الحالي، في حين يتحدث آخرون عن حاجة إلى تغييرها. ولكل من الطرفين حججه ومبرراته".