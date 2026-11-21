وفي مقابلة نُشرت السبت مع صحيفة "إيران ديلي
" الحكومية، وصف عراقجي
هذه القضية بأنها "واسعة
وجادة"، وتستقطب "مؤيدين ومعارضين".
وأضاف أن "روسيا
والصين تعارضان" أي تغيير في العقيدة
النووية الإيرانية
، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون استراتيجي مع طهران
.
وقال عراقجي "المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه".
وقال عراقجي "هناك من يعتقد بضرورة الإبقاء على العقيدة النووية للبلاد في شكلها الحالي، في حين يتحدث آخرون عن حاجة إلى تغييرها. ولكل من الطرفين حججه ومبرراته".