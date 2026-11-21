وقال بزشكيان خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في ، إن تخوض "حرباً اقتصادية صامتة" وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.

وبحسب الرسمية وصف المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها "غير متكافئة وغير عادلة" مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً.

وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات في الأسواق لكنه أكد أن عجلة الإنتاج استمرت رغم الظروف الصعبة مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.