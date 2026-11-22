وبحسب الصحيفة، يحذر من أن مصير على المحك بسبب ، في حين يرى الجيش أن لا تزال بعيدة كل البعد عن تشكيل تهديد نووي وجودي للدولة.وأشارت "معاريف" إلى أن نتنياهو أرسل رئيس الموساد ومسؤولين آخرين إلى للضغط على المسؤولين الأمريكيين بشأن ما تصفه إسرائيل بالخطر .في المقابل، تحاول طمأنة الرأي العام في الداخل، إذ أوضحت المؤسسة العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن إيران لا تمتلك حاليا أي وسيلة تهدد وجود إسرائيل، ولا تزال بعيدة عن القدرة على إلقاء قنبلة نووية على البلاد.