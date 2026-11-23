وتساءل بقائي عمّا إذا كان وضع احترام سيادة واستقلاله وسلامة أراضيه في مقدمة المطالب خلال المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إسلام آباد يُعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية، مشدداً على أن موقف واضح في هذا الشأن.واعتبر ان أن لبنان لا يواجه مشكلتين منفصلتين، بل مشكلة واحدة تتمثل في الوجود العسكري والاعتداءات والهجمات اليومية التي تنفّذها على الأراضي وتشكّل انتهاكاً مستمراً لحرمة الأراضي اللبنانية وتهديداً للشعب اللبناني وسيادة الدولة، لافتاً إلى أن هذا الواقع مستمر منذ عقود.واشار بقائي الى ان المقاومة اللبنانية نشأت في سياق مواجهة الاعتداءات وانتهاك سيادة لبنان معتبراً أنها تمثّل مصدر فخر للبنان والعالم الإسلامي والمنطقة وركيزة اقتدار لبنان وقوته.وجدد بقائي رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع لبنان على أساس احترام السيادة والاستقلال.وانتقد الدور الأميركي في الملف اللبناني قائلا إن واشنطن تدعم الاعتداءات الإسرائيلية،وفي الوقت عينه تضع نفسها في موقع الوسيط وهو ما اعتبره موقفاً متناقضاً.