بعد التلويح بالردّ النووي.. ماذا نعرف عن السفينة الروسية المستهدفة؟

استهدفت السفينة الحربية الروسية «ميركوري» (Merkury – Меркурий)، وهي كورفيت صاروخي متعدد المهام من فئة «ستيريجوشي»، ضمن مشروع 20380، وتُعدّ من القطع الحديثة نسبياً في الأسطول الروسي.



وتنبع أهمية استهداف «ميركوري» من قدراتها القتالية، إذ تحمل صواريخ مضادة للسفن وتضمّ منظومات للدفاع الجوي وتجهيزات لمكافحة الغواصات.



من «ريتيفي» إلى «ميركوري»

بدأ بناء السفينة عام 2015 تحت اسم «ريتيفي» (Retiviy)، ثم تغيّر اسمها إلى «ميركوري» في تشرين الأول 2021، قبل أن تدخل الخدمة في البحرية الروسية عام 2023.

ما أبرز أسلحتها؟

- ثمانية صواريخ «أوران» مضادة للسفن، موزّعة على منصات إطلاق.

- منظومة «ريدوت» للدفاع الجوي لاعتراض الأهداف الجوية والصواريخ.

- مدفع بحري عيار 100 ملم للتعامل مع الأهداف البحرية والبرية.

- مدافع «AK-630» للدفاع القريب ضد التهديدات الجوية والبحرية.

- منظومة «Paket-NK» لمواجهة الغواصات والطوربيدات المعادية.

- تجهيزات لاستيعاب مروحية «Ka-27» المخصّصة للاستطلاع ومكافحة الغواصات.



وصُمّمت «ميركوري» للعمليات الساحلية والإقليمية، وتشمل مهامها مرافقة السفن وتأمين التحركات البحرية وتنفيذ الدوريات. وتستخدم الطوربيدات وأجهزة الاستشعار الصوتية في مهام الغواصات.



ماذا يعني وجودها في بنغازي؟

يعكس وصول «ميركوري» إلى بنغازي ارتباط الانتشار البحري الروسي في بنشاط العسكري في البحر الأسود. وبحسب مسؤولين ليبيين، رست السفينة للتزوّد بالوقود والإمدادات، ما يشير إلى دور الموانئ الليبية في دعم القطع الحربية الروسية لوجستياً.



ويمنح وجود السفينة في منطقة قريبة من جنوب وشمال إفريقيا انتشار موسكو البحري في شرق المتوسط بُعداً عملياتياً وسياسياً. وكان قائد البحرية الروسية قد أعلن في 2023 أن «ميركوري» ستعزّز السرب الروسي العامل في شرق البحر المتوسط.