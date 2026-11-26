كما يُتوقع أن تتولى أوريت فركاش هكوهين والبنى التحتية، ونعما لازيمي وزارة الرفاه الاجتماعي، وإفرات رايتن وزارة الاتصالات، وميراف بن آري مهمة التنسيق بين الكنيست والحكومة، وكيرن تيرنر وزارة المواصلات، وغلعاد كاريف وزارة الثقافة والرياضة، وشاؤول ميريدور وزارة الاقتصاد، ويوليا مالينوفسكي وزارة الهجرة والاستيعاب.

وأشارت القناة إلى أنّ الاتفاق الائتلافي بين آيزنكوت وليبرمان وُقّع بالفعل، إلا أنّ المفاوضات بشأن حقيبة الدفاع لا تزال مستمرة، إذ لم يتخلَّ بينيت بشكل كامل عن مطالبته بها.

كما يعتزم معسكر آيزنكوت الاحتفاظ بحقيبتي الصحة والإسكان لحزب «يهدوت هتوراه»، على أن يتولاهما رئيس الحكومة مؤقتاً حتى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، فيما يجري الاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والأديان لحزب «شاس»، في محاولة لاستقطابه إلى الحكومة.

ويتجه المعسكر إلى إلغاء عدد من الوزارات أو دمجها، أبرزها وزارات الشؤون الاستراتيجية والاستيطان والتراث والتعاون الإقليمي، بهدف تقليص حجم الحكومة مقارنة بالحكومة السابقة.