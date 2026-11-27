أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتيح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مواصلة عملها بعد انتهاء ولايتها في نهاية عام 2026، وذلك قبل نحو شهر من الموعد المقرر لبدء الانسحاب التدريجي للقوة، البالغ قوامها نحو 7500 جندي".