آيزنكوت أولاً ونتنياهو ثانياً.. ورئاسة الكنيست على طاولة المفاوضات

كشفت القناة 13 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يستعد للإعلان عن استعداده لتشكيل حكومة وحدة مع غادي آيزنكوت وفق اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة قد يتولى بموجبه آيزنكوت رئاستها في المرحلة الأولى على أن يخلفه نتنياهو في المرحلة الثانية.



وأشارت القناة إلى أن نتنياهو قد يطرح مقترحه مساء السبت أو الأحد، على خلفية تقدم المفاوضات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية، وسط خلافات بين مستشاري نتنياهو والمقربين منه بشأن جدوى هذه الخطوة.



وأضافت أن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي بتولي نتنياهو رئاسة الكنيست خلال المرحلة الأولى من اتفاق التناوب، بما يتيح له تقييد تحركات آيزنكوت والاحتفاظ بأوراق ضغط داخل الكنيست.



ولفتت القناة إلى أن المقترح قد يدفع نفتالي بينت وبعض أعضاء حزب آيزنكوت إلى التريث في تشكيل الحكومة، رغم استمرار الشكوك بشأن جدية نوايا نتنياهو.