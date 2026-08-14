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النشرة

مقدمة النشرة المسائية 14-08-2026

2026-08-14 | 13:37
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مقدمة النشرة المسائية 14-08-2026

بين عين التينة والسرايا، نَفَّذت واشنطن إنزالاً دبلوماسياً عسكرياً في توقيتٍ متأرجح بين استمرارِ المفاوضات أو توسّعِ اطلاق النار/ فالسفيرُ الاميركي ميشال عيسى وعلى يمينِه الجنرال جوزيف كليرفيلد/ تنقَّلا بين الرئاستينِ الثانية والثالثة/ وفي المَقرَّين الرسميَّيْن، جرى تبادلُ إطلاقِ الرسائلِ السياسية العابِرة للمشهد المتأزم/ لتصُبَّ في صُلب المعادلة المفتوحة على أكثرَ من احتمال/ عين التينة أكدتِ المؤكَّد وعادت وكررت أنّ مِفتاحَ الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقفَ حربها والإنسحابَ إلى الحدود الدولية/ ولم ينسَ رئيسُ المجلس التذكيرَ بالخروقات الاسرائيلية والاعتداءاتِ المتواصلة بمفعولٍ رجعيّ يعودُ إلى تِشرينَ الثاني 2024/ وفي السرايا الحكومية، سَمع الاميركي اللغةَ نفسَها بتعابيرَ مختلفة، إذ شدّد رئيسُ الحكومة على مبدأِ ضرورةِ وقفِ اسرائيل عملياتِ التدمير/ وتوسيعِ نطاقِ المناطقِ التجريبية ووضعِ جدولٍ زمنيٍّ واضح للإنسحاب الإسرائيلي من الاراضي اللبنانية/ وعلى الكلام اللبناني الموزونِ بدِقّةِ المرحلةِ وحساسيتِها، جاء الجوابُ الاميركي مباشِراً ومختَصَراً بأنّ مفاوضاتِ روما مستمرة/ ولو لم يُحدَّد موعِدُ جولتِها المقبلة بعد/ وزيارةُ الجنرال كليرفيلد تهدِفُ إلى توضيحِ الامور وشرحِ حقيقةِ ما يجري على الارض/ وفي الخلاصة: قُولوا لحزبِ الله أنْ يسلّمَ سلاحَه وبينحلّ كل شي/ بهذه الكلمات وَضَع السفيرُ الاميركي ميشال عيسى القراءةَ الاميركية لكتابِ الاحداثِ اللبنانية المتسارِعة// فالجنوبُ ليس على طاولة المفاوضات فقط/ بل يُعادُ رسمُه بالنار/ حيث تَمضي إسرائيل على الأرض في الاتجاه المعاكس: تثبيتُ وقائعَ ميدانيةٍ جديدة قبل العودة إلى طاولة التفاوض// وبين القراءاتِ المتناقضة، يأتي الرقمُ الإسرائيلي الأخطر: 700 كيلومتر مربع، أعلن وزيرُ الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنَّ إسرائيل تسيطرُ عليها في جنوب لبنان، متوعّدًا بمواصلةِ الهدم والتجريف وعدمِ الانسحاب من «المنطقة الأمنية» قبل نزعِ سلاحِ حزبِ الله/ وفي مقدمة المواقعِ المتنازَع عليها، علي الطاهر، التلّةُ الاستراتيجية التي تريدُ واشنطن تسليمَها للجيش اللبناني، فيما تعملُ إسرائيل على تثبيت سيطرتِها عليها// المعادلةُ باتت واضحة: إسرائيل تغيّرُ الجغرافيا أولًا، ثم تريدُ إدخالَ هذه الوقائعِ إلى المفاوضات/ والسِّباقُ اصبح بين طاولةِ روما، وأرضِ الجنوب التي تحاول إسرائيل حسمَها قبل الوصولِ اليها/ والفارِقُ بين إنقاذِ الاتفاقِ وانهيارِه.. قد لا يكونُ في روما، بل على الأرض// وإلى الطاولة الاكثر اتساعاً/ تبدو أولوياتُ واشنطن في الحرب على إيران وقد دخلت مرحلةً جديدة/ إذ بحَسَبِ نائبِ الرئيسِ الأميركي جاي دي فانس اصبح خفضُ أسعارِ المحروقات وتأمينُ تدفقِ النِفط عبر مضيق هرمز أولويةً تتقدمُ على مِلف منعِ إيران من امتلاك سلاحٍ نووي، في تحوُّلٍ يكشِفُ أنَّ المعركةَ لم تعُدْ تدورُ فقط حول البرنامَجِ النووي، بل حول شِريانِ الطاقة العالمي/ وفي هرمز تحديداً، تتصاعد المخاطِرُ ميدانياً، بعد الاستهدافِ الايراني لناقلتَيْ نِفطٍ أثناء عبورِهما المضيق/ وقد أكد رئيسُ البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي انَّ ذلك يشكلُ تصعيداً خطيراً وتهديداً لاستقرارِ المنطقة وامنِ الطاقة العالمي/ وهكذا، من واشنطن إلى هرمز، عنوانُ المرحلةِ واحد: النِفطُ في قلب المواجَهة.. والمضيقُ في قلب المعركة.
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