مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

الجيش الإسرائيلي: ردًا على نشاط ضد قواتنا في جنوب لبنان إستهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي النبطية وأنصار

الجيش الإسرائيلي: ردًا على نشاط ضد قواتنا في جنوب لبنان إستهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي النبطية وأنصار