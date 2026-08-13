مقدمة النشرة المسائية 13-08-2026

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الجيش الإسرائيلي: ردًا على نشاط ضد قواتنا في جنوب لبنان إستهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي النبطية وأنصار
الجيش الإسرائيلي: ردًا على نشاط ضد قواتنا في جنوب لبنان إستهدفنا بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي النبطية وأنصار
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