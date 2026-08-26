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مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026

2026-08-26 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026

أمنُه عام.. وكلَّ عامٍ وأمنُه بخير// أما بعد.. هو وقتٌ مُستَقطَع تمرُّ به البلادُ بين دبلوماسيةٍ مجمَّدة/ ومَيدانٍ ملتهِب/ لم يصلْ بعدُ إلى قِمة تلة/ إلَّا أنَّ علي الطاهر وبحُكم الجغرافيا السياسية، تحوَّل ضُلعاً ثابتاً في مثلث المواجَهة وأوراقِ لَعِبِها إلى جانب مَضيق هُرمُز وبابِ المندَب. والتلةُ المُشرفة على النبطية حَضرتِ اليومَ في عائشة بكار، ومن دار الفتوى أفتى السفيرُ الأميركي ميشال عيسى بالتماسِ هِلالِ الترقُّبِ لرؤية ماذا سيَحصُلُ من تطوراتٍ في علي الطاهر في اليومينِ المقبلين، وأَرفَقَ تصريحَه بمُلحقٍ للتفاوض مع حزبِ الله إذا كان لديه شيءٌ ليُقدِّمَه. وإذ أكد أنَّ المفاوضاتِ مستمرة، إلا أنه وَضَع النِقاطَ على حروفِ المناطقِ التجريبية وما يُحَضَّرُ على الورق يأخذُ وقتاً للتنفيذ على الأرض والولاياتُ المتحدة الأميركية مهتمةٌ بالوقوف إلى جانب لبنان وتحقيقِ سيادتِه. خَتم عيسى لقاءه معَ مفتي الجمهورية / ليَختَتِمَ اليومُ مَحضَرَه السياسي بموقفٍ لرئيسِ الجمهورية  بأنَّ المفاوضاتِ ليست سهلةً أو سريعةً وهناك عراقيلُ وصعوباتٌ لكنها تبقى أفضلَ من الحرب// هذا في المُعلَن أما في الكواليس/ فلبنان يدورُ في حلَقةٍ مُفرَغة/ وباستثناء "الإنزالِ" الاستثماري والتكنولوجي الإماراتي على أرضه والذي نفَّذه وفدٌ كبير من الشركات والمستثمرين ورجالِ الأعمال/ فإنَّ طبخةَ الحلولِ لم تصلْ بعدُ إلى مرحلة النُّضج. وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ  للجديد فإنَّ كلَّ الطروحاتِ تحديداً في ما يتعلقُ بالاجتماع التحضيري في باريس لدعم الجيش والأجهزة الأمنية لا يزال عنواناً بلا جدولِ أعمالٍ يحدِّدُ مستوى المشارِكين وهُويةَ الداعِمين. ورَبطتِ المصادرُ عينُها أيَّ عودةٍ للدور الفرنسي إلى لبنان بحجبِ "الفيتو" الأميركي عن هذا الدور، وتالياً بتأمينِ مِظلةٍ عربية تحديداً سعودية لنجاحِ أيِّ مبادرة خصوصاً في ظِل ربطِ أيِّ دعمٍ بمعالجة مِلفِّ السلاح واستعادةِ الدولة لسيادتِها/ وربطاً أنهى قائدُ الجيش رودولف هيكل زيارتَه إلى إيطاليا وعاد من روما كما غادر إليها/ بجدولِ أعمالٍ تتصدّرُه مرحلةُ ما بعدَ اليونفيل/ والتعاونُ الثنائي بين الجيشين الإيطالي واللبناني/ إضافة الى المناطقِ التجريبية وآليةِ التحقق. وفي المعلومات أنَّ الجانبَ الإيطالي طلبَ إيضاحاتٍ حول الآليةِ وكيفيةِ تمويلِها والضماناتِ المتعلقة بمَهامِّها// راوَحَ لبنان مكانَه/ فتقدَّمَ مِلفُّ غزة / ووَصَف نيكولاي ملادينوف الممثلُ الأعلى لمجلس السلام/  قَبولَ حماس والفصائلِ خريطةَ الطريقِ لتنفيذ الخُطةِ الشاملة بشأن القطاع بأنه  اختراقٌ تاريخي/ مشيراً إلى أنَّ الانسحابَ الإسرائيلي سيتمُّ على مراحلَ بصورة متبادَلة بعد التحققِ من نزع السلاح/ وحذر من أنَّ انهيارَ وقفِ إطلاقِ النار واندلاعَ تصعيدٍ شامل جديد في غزة سيكون نُقطة لا عودة للجميع/ أما في المِلف الإيراني/ فشَقَّت كلٌّ من طهران وعُمان "ثلماً" في المضيق/ ورَسَم الطرفانِ حدودَه بممرٍّ مؤقتٍ ومحدودِ العبور/ وأَبقَيا حريةَ الملاحة مقيَّدة/ بعد الاتفاقِ على حِصة كلٍّ منهما من المياه ومن العائدات/ وفيما انشغلَ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب بإزالةِ الألغام من هُرمُز فإنه في الوقت عينِه/ فَكَّك ألغامَ الحرب/ ليصبحَ المضيقُ عَصَبَ المفاوضاتِ التي لم تتوقفْ بالواسطة وبالدور الباكستاني المباشِر/ الذي يُعيدُ ترميمَ مذكِرةِ التفاهم// وفي خلاصة المشهد/ فإنَّ الثلاثيَّ الإيراني العُماني الباكستاني توصَّل إلى حلِّ ترتيباتِ هُرمُز الأولية/ ورَمى لترامب طَوْقَ نَجاةٍ من الغَرَق في مضيقٍ  من عقوباتٍ اقتصادية تقعُ إيران وتعاملاتُها خارجَ منطقة الدولار/ وإلى أن تنتهيَ "المسرحية" فإنَّ العالمَ يترقبُ بحذَرٍ "إسدال الستارة".
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مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026

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