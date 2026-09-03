مقدمة النشرة المسائية 03-09-2026

خَطف ثلاثةً وأَطلقَ سراحَ ثلاثة"، وصفَّرَ العدَّاد// فبأمرٍ ديواني، وعلى توقيتِه، وبما يخدِمُ أجندتَه الانتخابية، قَرر بنيامين نتنياهو إطلاقَ سَراحِ خمسةِ أشخاصٍ هم ثلاثةُ لبنانيين واثنانِ من الجِنسية لعدم ثُبوتِ انتمائهم لمنظماتٍ إرهابية بحَسَبِ بيانٍ صادرٍ عن مكتبه// هي مسرحيةٌ كَتَب نصَّها وأَخرَجَها ولعِبَ دورَ البطَلِ فيها/ وقدَّمها للجُمهور كإنجاز/ وفيها لعِبَ نتنياهو على "وتَرَ الرُّفات"... فصوَّبَ أنظارَ الناخبِ الإسرائيلي من خلال إحياء مِلف المفقودين اليهود في ، عبر إعطائه الأوامرَ بتكثيفِ البحث عن جثامينِ يهودٍ اختُطفوا وقُتلوا منتَصَفَ ثمانينياتِ القرن الماضي// رَبَط نتنياهو مِلفَّ الأسرى في السجونِ بمِلَفٍّ أكثرَ تعقيداً، وشَكَل عملية الربط هذه بإطار المفاوضات الجارية مع لبنان، وأَعطى انطباعاً للجانب الأميركي بأنه قدَّم شيئاً للحكومة اللبنانية//. الخُطوةُ الإسرائيلية أتت غَداةَ لقاءِ تل ابيبَ الثلاثي بين نتنياهو والسفيرَين مارك هاكابي وميشال عيسى، وهي وإنْ كانت جيدةً في بُعدها الإنساني، فإنَّ نتنياهو أرادَ من خلالها توجيهَ رسالةِ "حُسن نية" إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تقدَّمَ خُطوةً في الملف اللبناني. لكنْ وراء الأَكَمَة ما وراءَها. ففي تشريحٍ للمسار الجديد الذي رسمه رئيسُ الحكومة الإسرائيلية، حَدَّد السقفَ لطاولة روما "بخمسةِ أسرى"، بعدما أَعلن فشلَ المناطقِ التجريبية وأكد مِراراً عدمَ الانسحابِ من المناطقِ المحتلة ورَبَط أيَّ انسحابٍ بنزع سلاح حزبِ الله//. مصادرُ سياسيةٌ علَّقت على الخُطوة، وقالت للجديد إنّها تشكلُ دَفعةً أميركية للحكومة اللبنانية بأنَّ مسارَ التفاوض يُمكنُ أن يتقدّمَ نحو خُطواتٍ عملية، واضافت إن الإنجازات بطيئة ولكن أكيدة/ وعليها توجه رئيسُ الحكومة نواف سلام بالشكر إلى الإدارة الأميركية ولاسيما السفير ميشال عيسى على الجهود التي بُذلت في هذا المجال. وأشار سلام الى أن عودةَ ايِّ لبنانيٍّ محرَّر إلى وطنه تشكّلُ خُطوةً مهمة على طريق معالجة هذا المِلف/ أما الطريقُ إلى روما/ فلا يزالُ قيدَ جدولةِ جولتِها الثالثة وَسَط معلوماتٍ تشيرُ إلى انعقادِها أواخرَ الشهرِ الجاري/ بُعَيد اجتماع باريس لدعم المؤسسةِ العسكرية والأجهزة الأمنية// كلُّ المِلفاتِ قيدَ التحضير وكلُّ الأوضاعِ معلّقةٌ على ما سيُفرِزُه المَيدانُ من تطورات/ ودخولُ تلة علي الطاهر/ معادَلةٌ اساسيةٌ فيها/ إنْ كان لناحية تحوُّلِها صُندوقاً انتخابياً لنتنياهو/ أم لناحية اتخاذِها ورقةً رديفة لهُرمُز بتحذيرٍ بَعثَت به عبر عُمان إلى واشنطن من أنها ستردُّ بقوةٍ على أيِّ هجومٍ إسرائيلي على علي الطاهر/ بحَسَب ما نَقلت وَكالة رويترز/ وإلى أنْ يَقضِيَ اللهُ أمراً كان مَفعولًا/ فإنَّ السلُطاتِ المعنيةَ في لبنان/ دَخلت في "موتٍ سريري" عن شؤون الناس/ وتَركت مصائرَهم فريسةً بين أيادي مافيا المولدات/ فارتَفَعت صَرَخاتُ المواطنين على تسعيرة "موتور" أَحرَقَت جيوبَهم/ بأرقام خيالية تجاوَزَتِ الحدَّ الأدنى للأجور/ وعلى هذا الفَلَتان الخِدماتي/ ومعَ عجزِ كهرباء لبنان عن الإيفاء بوعود "والقوات" لتأمينِ التغذية/ فإنَّ الجديد تَفتحُ بابَ المساءلةِ والمواجَهة معَ أصحابِ المولدات كما تضعُ وَزارةَ الطاقة/ ومعها وزارةُ الاقتصاد العاطلة عن العمل/أمام المسؤولية/ كما تَضع المخالفاتِ بعُهدة المختص/ كي لا يبقى المواطنُ ضحيةَ ما شاءَ المسؤولُ وفَعَل.