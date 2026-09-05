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مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026

2026-09-05 | 13:21
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مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2026

بين تلةٍ بأنفاقٍ وألغازٍ كثيرة وعواصمَ بمؤتمراتٍ ومواعيدَ غيرِ أكيدة/ يَستوي المشهدُ اللبناني على مراوحةٍ سياسية وسخونةٍ مَيدانية/./ في الجنوب نارٌ تتصاعد/ في مِلف الأسرى خُطوةٌ محدودة/ على طاولة المفاوضات موعِدٌ مرتَقب في روما/ وفي واشنطن محاولةٌ لانقاذ اتفاقٍ يقتربُ من اختبارٍ حاسم/./ فالجنوبُ يبدو في عين النار.. والمفاوضاتُ في عين الاختبار/ إسرائيل تُصعّدُ وتصلُ ليلَ الجنوب بنهارِه في سلسلة غاراتٍ امتدَّت على وِسْعِ البلداتِ الجنوبية وصولاً الى البقاع  الغربي في واحدةٍ من أعنفِ موجاتِ التصعيد منذ مدّة قصفاً وغاراتٍ وتفجيراً/./ تل أبيب تقول: ردٌّ على مسيّرةٍ لحزبِ الله/ لكنَّ الردَّ لم يبقَ في حدود الرسالة بل تَمدّدَ على مِساحة الجنوب والبقاع، بالتزامن معَ إعلانِ إسرائيل السيطرةَ العملياتية على مرتفعات علي الطاهر/./ وعلى خط السياسة/ مفارَقةٌ صارِخة في تقاطُعِ النار معَ التفاوض/ فبينما تُفتحُ نافذةٌ ضيّقة في مِلف الأسرى، تُغلِقُ إسرائيل أبوابَ الانسحاب/ فوزيرُ الحربِ الإسرائيلي يَضَعُ السقف: لا انسحابَ من المنطقة الأمنية قبل نزعِ سلاحِ حزبِ الله/ فيما واشنطن تريدُ دفعَ الاتفاقِ من حالة الجمود إلى التنفيذ././ لبنان يريدُ الانسحابَ الكامل، بسطَ سلطةِ الدولة، واستكمالَ تحريرِ المحتجَزين/ وإسرائيل تقول: السلاحُ أولاً.. والانسحابُ مؤجّل/ وبين الموقفَين، يقفُ اتفاقُ الإطار على حافَّة الاختبار/ فبينما تحاولُ واشنطن إنقاذَ التفاوض/ تَفرِضُ اسرائيل وقائعَها بالنار/. فهل تحمِلُ روما المفتَرَضة منتَصَف أيلول فرصةً لفتح مسارٍ جديد/ أم تكونُ جولةً أخرى من المفاوضات تحت سقفِ التصعيد/./ وفي معلومات الجديد، أنّ الموعدَ المبدئي في روما ما زال يَحتاجُ إلى تثبيتٍ مبنيٍّ على موافقة الاطرافِ المشارِكة وتحديداً الجانب الإسرائيلي/ والذي من المفترض أن يَتبلورَ خلال مطلَعِ الاسبوعِ المقبل/./ أما على المستوى الفرنسي، ووَفقاً لمصادرَ ديبلوماسية/ فإنّ المؤتمرَ التمهيدي لدعم الجيش في السابعَ عَشَرَ من أيلول يواصِلُ مسارَه التحضيري وقد نَجَح بتأمين غِطاءٍ إقليميٍّ ودولي يوفِّرُ له حاصِلَ النجاح تحت عنوان المساعداتِ التدريبيةِ والتِّقْنية والفنية للجيش اللبناني/ وعلى الخط الاميركي الساخن/ بدأت واشنطن رسْمَ مَلامحِ الشرق الأوسط لمرحلةِ ما بعدَ الحرب/ فبحَسَبِ اكسيوس/ تعملُ إدارةُ الرئيس دونالد ترامب على استراتيجيةٍ  لتوسيع التطبيع بين إسرائيلَ ودولِ المنطقة، وتشديدِ الطوق على إيران، وتنفيذِ خُطة غزة، إلى جانب اتفاقٍ أمني بين إسرائيلَ وسوريا وتنفيذِ الاتفاق بين إسرائيلَ ولبنان، وصولاً إلى توسيعِ اتفاقياتِ ابراهام/ وفيما يبحثُ ترامب معَ كبارِ مستشاريه استراتيجيةَ ما بعدَ الحرب، يَرفع الرئيسُ الأميركي سقفَ التهديد، واصفاً الحربَ معَ إيران بأنها أمرٌ بسيط، ومعلِناً السيطرةَ على مَضيق هرمُز، ومُلوّحاً بضربِ أهدافٍ جديدة داخلَ إيران/ تصعيدٌ عسكري يترافقُ معَ تحركٍ سياسي أميركي لإعادة رسمِ توازناتِ المنطقة، فيما تبدو معركةُ اليومِ التالي قد بَدأت قبل أن تَنتهيَ حربُ اليوم/./
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