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مقدمة النشرة المسائية 07-10-2026

2026-10-07 | 13:10
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مقدمة النشرة المسائية 07-10-2026

كلُّ الأزَماتِ مُعلقةٌ على الخط البارد إنْ كان لجهةِ معالجةِ الكارثة الاقتصادية والمعيشية/ أم لناحيةِ مواعيدِ "تامبا" حيث لا تأكيدٌ ولا نفي/ فتل أبيب غائبةٌ عن السَّمْع/ ولبنان يُعِدُّ مقترحاتٍ ليحمِلَها الوفدُ العسكري إلى فلوريدا/ وحدَه وزيرُ الطاقة جو صدي "كهرب الجو" وعلَّقَ اعتكافَه على الخط "الحامي" فدارَ بين بعبدا والسرايا وقدَّم دُفُوعَه الشكلية لقرارِ الاعتكاف/ وأمام رئيسِ الجمهورية تمنى معالجةَ الأسباب معَ تأكيدِ استمرارِه بتحمّلِ مسؤولياتِه في الوَزارة/ واستَكمَل "مظلوميتَه" بلقاء رئيسِ الحكومة فتداوَلَ معه بسبلِ زيادةِ التغذيةِ الكهربائية والخُطواتِ العملية التي من شأنها تأمينُ الزيادةِ التدريجية لساعاتِ التغذيةِ خلال الأسابيعِ والأشهرِ المقبلة//. وعلى استكمالِ البحثِ في هذا المِلفِّ خلال اجتماعٍ خاص يُعقَدُ بعد غدٍ الجُمُعة يَتَّضِحُ بأنَّ صدي سيقاطِعُ جلسةَ الخميس الوَزارية/ إلَّا أنَّ العَرضَ المسرحيَّ السياسي الذي بَدَأه صدي في مؤتمره الصَّحَفي المُعَدّ سَلَفاً في معراب/ كتابةً وإخراجاً/ لم يَنفِ عن وزيرِ الطاقة شُبهةَ هروبِه من مسؤولياتِه، وذلك بالتوارِي خلفَ الاعتراضِ على الهدر في مؤسسةِ كهرَباءِ لبنان، وبدلاً من وقفِ "مِزراب الهدر" ومصدرُه مديرٌ عامٌّ حَكَم بأمرِ الطاقة لخمسةٍ وعشرينَ عاماً، مَدَّد عُمرَه في إدارةِ المؤسسة// طالب صدي بتطهير الوَزارة من الفاسِدين/ لكنه في الوقت عينِه حَمى رأسَ الفساد/ ولجأ إلى قرارٍ غيرِ قانوني بقرارٍ حزبي/ وكان الأَوْلى به أنْ يسجِّلَ اعتراضاتِه في مَحضَرِ الاستقالة لا أنْ يُودِعَ أسبابَه غيرَ المُقْنِعة في سِجِلِّ الاعتكاف// دَخلتِ الكهرباءُ مِلفاً قديماً مستَجِدّاً في صُلب الأزمةِ المعيشية للمواطن/ لكنَّ رئيسَ الجمهورية حذر من محاولاتِ تسييسِ الوضع الاقتصادي وتضخيمِه لأهدافٍ سياسية/ وهو العالِمُ بخَبايا وخَفايا "الدولةِ العميقة"، قال إنَّ العملَ جارٍ على مكافحة الفساد والانتقالِ إلى الحكومةِ الرقمية وتحسينِ أوضاعِ الإداراتِ والمؤسساتِ الرسمية/ وهو مَسارٌ لن يتوقف. وفي انتظار الملموس من خِطابِ "عهدي"/ فإنَّ الأنظارَ اتَّجهت ثلاثةَ أعوامٍ إلى الوراء/ وسؤال: لو كان يَعلمُ السنوار.. هل فَعَلها؟// ثلاثةُ أعوامٍ على طُوفانِ الأقصى/ وهزاتُ الزِّلزالِ الارتداديةُ لم تتوقفْ// فالسابعُ من أكتوبر لم يكنْ وليدَ اللحظةِ بل نتيجةُ عقودٍ على الاحتلال انفَجَرت في غزة/ لكنَّ نيرانَها طاولتِ المنطقةَ بأكملِها/ الضريبةُ كانت باهِظة/ ونال لبنانُ منها نصيبَ الخَسارةِ الأكبر/ وكان من تداعياتِها انهيارُ مِحور/ وسقوطُ أنظمة/ وتغيُّراتٌ جيوسياسية/ قَلَبت موازينَ القوى/ وصولاً إلى دخولِ جبَهاتٍ جديدة في الصراع شَمَلتِ الملاحةَ الدولية وسلاسلَ الإمدادِ العالمية/ ومعَ ذلك فإنَّ طُوفانَ الأقصى أعادَ القضيةَ الفلسطينية إلى الواجِهة/ تحت شعارِ حلِّ الدولتين كأساسٍ لاستقرار المنطقة/ ووَضَع إسرائيل في عُزلة دولية/ ورئيسَ حكومتِها بنيامين نتنياهو/ الصادرةُ بحقِّه مذكِّرةُ توقيفٍ كمجرمِ حرب/ لا تزالُ تلاحقُه "لعنةُ أكتوبر".
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