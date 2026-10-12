مقدمة النشرة المسائية 12-10-2026

"لا يَحِيقُ المَكرُ السيىءُ إلا بأَهلِه " فكيف إذا كان من طِينة "حايك" بلغَ الكمالَ في "العَتَمَة"/ فبعد رُبعِ قرنٍ استَحَقَّ عن سُوء الإدارةِ وبجَدارة/ "بَراءةَ اختراعٍ" في تعميم الظُّلمة / وبعد رُبعِ قرنٍ استَحصَلَ على "العِلم والخبر" بحُكمٍ مُبرَم كأطولِ مُعَمَّرٍ فاسد في الإدارة العامة/./لم يُخيَّلْ لأديسون مُخترعِ الكهرباء/ أن يأتيَ يومٌ وينافسُه على اختراعه سيّىءُ ذِكرٍ نَقل من تسعينياتِ الأربع والعشرين على أربعٍ وعشرين ساعةَ كهرَباء إلى ستينَ دقيقةَ تغذية بالتيار في القرنِ الحادي والعشرين / هو"الطُّفيلي " الذي التَصَق ببوابة مؤسسةِ كهرَباء لبنان فترأسَ "حاشيةَ الحرامية وجَواريها" / وأصابَ المؤسسةَ بداء الفساد ومُتحوِّراتِه من تجار الفيول ومشتقاتِه غيرِ المطابِقة لمواصفاتِ تشغيلِ المَعامل/ وتَواطَأ معَ مافيا الموتورات فقَنَّن وتفَنَّن في احكتار توزيع "الضوء" ورفعِ سعرِه وبالتالي جباية الكُلفة من جيوب الناس/./ مديرُ العَتَمَة الذي خَضع للتحقيق القضائي بسَرِقة "فِلس الأرملة" المصروف على كابلات النَّحاس بملايينِ الدولارات/ ينكَبُّ على "حِياكة" مخططٍ خطير يهدِف إلى إطلاقِ رصاصةِ الرحمة على مؤسسة كهرباء لبنان عبر إفلاسِ القطاع تمهيداً لبيع أصلٍ من أصول الدولة في سوق النَّخَاسة وبأبخسِ الأثمان متى ما طَرقَتِ الخصخصةُ أبوابَ لبنان /./ مديرُ عام الخصخصة تكشَّفَت خيوطُ خُطتِه مذ فَبرك تُهمةً لشركة MEP المشغِّلة لمعملَي الذوق والجية بتزوير مستنداتٍ حول قِطعِ الغِيار/ لكنَّ بِضاعةَ تلفيقِه رُدَّت إليه بقرار قضائي حَفِظَ المِلف لعدم وجودِ الدليل / ولو كان "المحروس" حريصاً كما يدَّعي على مَعاملِ الدولة/ فمِن أقلِّ واجباتِه كمديرٍ عام لمؤسسةٍ حيوية وتالياً كمديرِ "العَتَمَة" أن يَستعينَ بإحدى الشركاتِ العالمية لتكليفِ خبيرٍ دولي والكشفِ الفوري على المعامل / لكنه وعلى مدى سنةٍ كاملة لم يكلِّفْ خاطرَه بالإقدام على خُطوة من هذا النوع عن سابقِ تصورٍ وتصميمٍ في استجرار العَتَمة لغايةٍ في نفْسِ أصحابِ المولدات وتجار الفيول/ واستدراجِ عروضِ إفلاسِ قطاع الكهرباء/ ولكي يَحظَى بهذا الامتياز وَضع نُصْبَ عينيه إقفالَ المعامل بالكامل/ بدلاً من تصحيح الأمور التِقنية وحلِّ النزاع معَ الشركةِ بالطُّرق المعمول بها عالمياً / وذهبَ أبعدَ من ذلك " فالتَمَّ المَتعوس على خايب الرَّجَا" من بِطانتِه الطُّفيلية / فطَفتِ الأكاذيبُ على سطح مستَنقعِ " " كمال حايك للتعمية على الوقائعِ والحقائق/ وفي محطتِها "لتكرير" أوساخِها/ بَثت عُصارةَ نُفاياتٍ شُبِّه لها أنها تقارير و"كل القصة" كَشفت / أن "قناة الحايك" ليست سوى مصنعٍ لفبركة الأكاذيبِ مدفوعةِ الأَجر/ وصاحبةِ اختصاصٍ في الردح والدجَل / والاتِّجارِ بأبسط حقوق الشعب اللبناني بالحصول على التيار الكهربائي بدلاً من تمنينِه بساعتَيْ تغذية//

العداد لم يقفل هنا/ " فمُبدعُ التزوير" بإسنادٍ كيدي من "قَناته"/ بثَّ سمومَه على الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان والمعين في مجلس الوزراء/ فالمجلسُ الجديد وبعد اطّلاعِه على حيثيات المِلف والأمورِ العالقة قَرر بتَّ الخلافِ والتوصلَ إلى حل يؤمّنُ للمواطن ساعاتِ تغذيةٍ إضافية/ لكنّ حايك عاد إلى عادته القديمة / واستَخدم "سَواد َشاشتِه" لاختلاق الأكاذيب / وفَتح النار على لجنةِ الأشغال النيابية التي أوصَت بتشغيلِ المعامل وتركِ الكلمة الفصل للقضاء للبت بالمِلفات العالقة من دون التفريط بمصلحة الدولة/ وخَلَصَتِ اللجنةُ وبإجماع أعضائها برئاسة النائب سجيع عطية/ وبحضور إدارة مؤسسةِ كهرباء لبنان وضمناً مدير العَتَمة الممدد له / والشركةِ المشغلة mep ومديري معاملِ إنتاج الطاقة في لبنان/ إلى اعتمادِ هذه التوصية/ إلا أنه وبسلاح الابتزاز الذي يُجيدُه/ أوعزَ "لقناة العَتَمة" باستهداف رئيسِ اللجنة النائب سجيع عطية بإطلاق حملة تهويل عليه وعلى النائبة بولا يعقوبيان باختلاقِ رواياتٍ حولها / مستعيناً "بنائبي الصُّدفة" تحت شعار التغيير على وعد رفعِ الحظر عن ظهورِهما على "شاشة الفتنة"

لمحطة الحايك " ومَن لَفَّ لفَّها / "خيطوا بغير مسلة" تهديد من يقوم بواجباته كممثل عن الشعب اللبناني وكمُدافع عن مصالحه/ فوراءه مواطِنُ يجددُ ثقتَه بمَن قاتَلَ معه من أجل مصلحته/ وكلُّ محاولاتِ الترهيب لا تُثني المسؤولَ عن الدفاع عن مسؤولياته/ ولا تُعفي مَنِ احتَكرَ مجلسَ إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لخمسةٍ وعشرين عاماً من الملاحَقة عمَّا اقتَرفَت يداه من جرائمَ بحق الناس والمؤسسة/ ويهربُ إلى الأمام بالهجوم على اثنين/ "ما صرلن بالقصر من أمس العصر" وهما رئيسُ مجلسِ الإدارة الجديد نسيب نصر وأعضاؤه ومن بينهم سامر حسنية / وإذا كان للباطِلِ جولةٌ فللحَقِّ ألفُ جولة/ ولا بد للسهم أن يعودَ إلى رامِيه//