مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026

عراقجي .. وزيادة .. زادة / والدبلوماسيةُ الإيرانية من رأسِها حتى مُساعِدِها / عَبَرت مَضائقَ "أزمتِها" وأَدارَتِ الدَّفَّة نحو ميناء بيروت/ باتصال هاتفي بِناءً على حجزِ موعِدٍ مسبَّق أجراهُ وزيرُ الخارجية عباس عراقجي معَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون. بحَسَبِ مصادرَ سياسةٍ لم يَتَخَطَّ الاتصالُ البروتوكولَ العامَّ وعمومياتِه/ وعلى جانبَيِ الخَطّ كان اتفاقٌ على ضرورةِ دعمِ الحلول الدبلوماسية لوضع حدٍّ للنزاعات في المنطقة/ كما ضرورةِ وقفِ اعتداءاتِ إسرائيلَ على لبنان// وبعد سَمَّاعةِ الهاتف/ ثَبُت حضورياً وجودُ معاونِ عراقجي، سعيد خطيب زادة على رأس وفدٍ دبلوماسي في بيروت. لم تَظهَرْ مَعالمُ الزيارةِ بعد وماذا تحمِلُ في طيَّاتِها، لكنها تَتَزامَنُ معَ وصولِ الأوضاعِ في المنطقة إلى درَجةِ الغَلَيان، يُوقِد حَطَبَها بنيامين نتنياهو ووزيرُ حربه يسرائيل كاتس تحت المِرجَلِ الإيراني//. وعلى الدخان المتصاعد/ يرسلُ كاتس تحذيراتٍ إلى حزبِ الله أنه في حال انضمَّ إلى إيران في الهجوم على إسرائيل سيَتعَرَّضُ لضربةٍ قوية/ وأنَّ الضاحيةَ ستتعرضُ للإخلاء / كما سيتمُّ بحَسَب كاتس إخلاءُ جميعِ السكان حتى نهرِ الأولي / وسيصبحُ أكثرُ من مِليونِ شيعيٍّ نازحاً داخلَ لبنان// التهديدُ في سِباقِ المَسافاتِ القصيرة نحو الانتخابات/ وَجَد صَداهُ داخلَ البيتِ الإسرائيلي حيث لم يَستبعدْ وزيرُ الحربِ الأسبق أفيغدور ليبرمان/ أن يشنَّ نتنياهو عمليةً عسكرية ضد إيران أو حركةِ حماس أو حزبِ الله قبل الانتخابات وقال إن نتنياهو لا تحرِّكُه الاعتباراتُ الأمنية بل الرغبةُ في التمسك بالسلطة// وَسَط هذه المؤشرات / انقسم "القلب اللبناني" نِصفَين/ "نصو عالجنوب" وارتفاعِ مؤشراتِ القلق من التصعيد / والنِصفُ الآخَر نحو اجتماع "تامبا" الذي أصبحَ في حُكم المؤجَّل نتيجةَ التطورات في المنطقة. وفي هذا الإطار لم يتركْ لبنان وحيداً/ وبحَسَب مصادرَ دبلوماسيةٍ تحدثت للجديد عن تقاطعٍ سعودي قَطَري في المِلف اللبناني، تبلوَر في توجُّهِ السفيرِ السعودي في بيروت إلى المملكة للقاء الأمير يزيد بن فرحان باجتماعِ عملٍ يخصُّ لبنانَ وحكومتَه/ في حين وبحَسَبِ المصادرِ عينِها/ فإن رئيسَ الحكومة القَطَرية يصلُ غداً إلى بيروت وفي جُعبته مشروعٌ لدعم قطاعِ الطاقة وتأمينِ الفيول/ في مسعىً ثُنائيٍّ سعودي قطري لدعم الحكومةِ اللبنانية في ظِل الضائقةِ المعيشية// قطر تؤازِرُ لبنان والمملكةُ التي تتعرضُ لظُلمِ ذَوِي القُربى تضعُه نُصْبَ أعينِها/ وفي المقابل حَزَمت أمرَها في الدفاع عن نفسِها بنفسِها ورَفَضت بحَسَبِ صحيفة "هآرتس" طلباً إسرائيلياً نُقل إليها عبر واشنطن للسماح لتل أبيب بالتدخل في الصراع معَ الحوثيين/ ونَقلتِ الصحيفةُ عن مصدرٍ لم تُسَمِّه أنَّ وليَّ العهد محمد بن سلمان رفضَ التدخلَ العسكري الإسرائيلي رفضاً قاطِعاً // في هذا الوقت تحوَّلتِ المملكةُ إلى "مِحَجَّةٍ" للمتضامِنينَ معها فزارَها رئيسُ الوزراء العراقي وأكد لوليِّ العهد السعودي عدمَ السماحِ باستخدام العراق منطلَقاً لأي اعتداءٍ يمُسُّ السعودية/ معطوفاً على ثوابتِ دولِ مجلسِ التعاون من أنَّ أمنَ المملكة جزءٌ لا يتجزأُ من أمنِها // وفي مقابلِ المساعي العربيةِ والخليجيةِ لنزعِ فتيلِ التوتر والتوصلِ لاتفاقٍ شامل يحققُ السلامَ في المنطقة/ فإن الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب صبرَه/ وعلى وعيدِه بتلقيِن إيران درساً قاسياً/ خاضَ قتالاً معَ نَمِرٍ مولَّدٍ بالذكاءِ الاصطناعي وليس "نَمِراً من ورق"//