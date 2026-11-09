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مقدمة النشرة المسائية 09-11-2026

2026-11-09 | 13:22
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مقدمة النشرة المسائية 09-11-2026

قِمةٌ للمُناخ في أنطاليا التركية/ وَسَط أجواءٍ ضبابية تلفُّ المنطقةَ وما وراءها/ وعلى الاحتباس السياسي/ سَجل مؤشر "نازداك" القَطَري للحَراك الدبلوماسي/ زيارةً عاجلة إلى المكتب البيضاوي/ حيث عُقد اجتماعٌ ثلاثيٌّ مغلق جَمَع إلى ونائبِه جاي دي فانس رئيسَ الوزراء وزيرَ الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/./ فعلى مقياسِ التغيرِ الانتخابي الذي الرئيس دونالد ترامب ضَرَب النِصفيَّ الأميركي/ وما تَلاهُ من اعترافاتٍ لأسبابِ الخَسارة/ أَطلقتِ الدوحة "صاروخاً" لتبديد الغيوم المتلبِّدة في سماء الحلول/ فنَفَّذ الوسيطُ القطري هبوطاً ناعماً في البيت الأبيض لم يتعرضْ خلالَه "لمَطبات" من نوع العرقلة/ وتقدَّمَ خُطواتٍ على ما عَداهُ من وسطاء/ بمقترحٍ معدلٍ جينياً في المختبرات الدبلوماسية/ يركزُ على طرح مقترحاتٍ جديدة في المفاوضات معَ طهران لإطفاءِ محركاتِ التصعيد في المنطقة والتوصلِ إلى اتفاق/ وما كان الوسيطُ القطري ليتكبَّدَ عَناءَ الرحلة لولا جملةُ مؤشراتٍ إيجابيةٍ بثَّها ترامب على موجةِ عدمِ توجيهِ ضربةٍ لإيران طالما هناك تقدمٌ في المفاوضات معَ تأكيدِ استبعادِه استئنافَ الحربِ خمسَ مراتٍ في تصريح واحد/ وضِمناً ما شهِدَته أسواقُ النِفط من هبوطِ الأسعار أربعةً في المئة وَسَط آمالٍ بالتوصلِ إلى اتفاقٍ بين الولاياتِ المتحدة وإيران/./ على قاعدةِ أنَّ الاتفاقَ الجيد أفضلُ من انتظارِ تسويةٍ مثالية قد لا تتحققُ بحَسَبِ رئيسِ الوزراء القطري/ ارتفعَ منسوبُ التفاؤل ولم يبقَ أمام ترامب سوى تنظيفِ الطريق إلى الاتفاق من الألغام ويقول "شكراً قطر"/ بمفعولٍ رَجعي أيضاً عن زيارةٍ أُحيطت بالكِتمان/ قام بها نائبُ رئيسِ الوزراء العراقي على رأس وفد نهايةَ الأسبوعِ الفائت إلى طهران "بوحي" من اتصالٍ هاتفي أجراهُ ترامب معَ رئيسِ الوزراء علي الزيدي/ وبحَسَبِ المعلوماتِ المتداوَلة فقد وافقَ الرئيسُ الأميركي على مقترحاتٍ قدَّمها الزيدي وطلبَ نقلَ هذه المقترحات إلى طهران بهدف إنهاءِ الحرب/ وعلى هذه المعلومات التقى الوفدُ العراقي كلاً من رئيسَيِ الجمهورية مسعود بزشكيان والبرلمان محمد باقر قاليباف/ وبحَسَبِ السفيرِ العراقي في طهران جاءت الزيارةُ في إطار تحركٍ دبلوماسي لخفضِ التوتر ومنعِ التصعيد/ وهو ما تَلاقَى معَ ما نقله بزشكيان عن المرشد الأعلى بضرورة الخروجِ من حالة اللاحرب واللاسلم/ والسعيِ للتفاوض وعدمِ الدخولِ في حربٍ إذا كان بالإمكانِ انتزاعُ الحقوقِ بالحوار بحَسَب بزشكيان/./ بدايةُ أسبوعٍ واعدة/ تقدَّمَت فيها لغةُ التعقلِ على التهوُّر/ يَجتمعُ فيها العالَمُ البيئي في تركيا تحت شعار نحوَ مستقبلٍ أنظف/ في وقتٍ تلتقي فيه الدولُ السبع تحت "طبقة الأوزون" الفرنسية/ في محاولةٍ لرَتْقِ الفَجَوات التي أحدَثَتها الحروب/ إنْ على الضِّفة الروسية الأوكرانية أم على الضِفة الأميركية الإيرانية وما بينَهما مستقبلُ الطاقةِ وأخواتِها/ قبل أن يُدرَجَ من خارج جدول الأعمال ملحقُ الهجومِ السيبراني على وِحدات التبريد والثلاجات في المَتاجرِ الكبرى/ وعلى بنوك الدم في دولٍ أوروبيةٍ عدة/ وعلى إثره اتَّهم وزيرُ الخارجية الفرنسي الحرسَ الثوري الإيراني بالوقوف وراء الهجَمات/ أما لبنان فتَعرض لهَبَّةٍ ساخنة أعادت إحياءَ وصْلِ ما انقَطَع بينه وبين سوريا/ بافتتاح مَعبر العبُّودية الرابِط لبَرِّ البلدين/ وعلى هذا الشِّريانِ الحيوي/ سَجل المرصَدُ السياسي موقفاً لرئيسِ الحكومة نواف سلام قال فيه إنَّ الأولويةَ في هذه المرحلة هي حمايةُ لبنان والحفاظُ على أمنه واستقراره وتجنّبُ جرِّهِ إلى أيِّ حربٍ جديدة/ قبل أن يتوجهَ إلى أنطاليا للمشاركة في قِمة المُناخ لاستمطار الحلول.
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