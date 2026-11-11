مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026

من جرد البترون العالي بشبانه الخمسة/ وأوراقِهم الصفراءَ الممزقةَ لزومَ مهمةٍ مجهولةِ قيدِ التحقيق/ وصفها بالملفِّ الأمني الفارغ/ إلى شقة الطريق الجديدة والقتل شنقاً/ ضحيتَه نائبٌ عراقيٌّ سابق/ حامت الشُبُهات حول عدة سيناريوهات/ دخلتِ المعملَ الجنائيَّ للكشف على الحُمضِ النووي وفرزِ الحقيقةِ من الشائعة/ وصولاً إلى حادثة دهس ليست بالغريبة على شوارعَ لا ترى النور في بلد العتمة/ إنما اكتسبت "شهرتها الفنية" من كون الفاعل الوليد عاصي الحلاني/ ثلاثيةٌ أمنيةٌ تعددت مستوياتُها وأسبابُها/ وتقاطعت نتائجُها عند شارةِ الفلتان الأمني الخضراء/ حيث لم تعد هناك خطوطٌ حمراءُ قتلاً وسلباً وما يتفرَّعُ منهما// حوادث متفرقة/ على رقعة نصفها "فلتان"/ والنصف الآخر محتل/ وجد له ماركو روبيو حلاً على طريقة "بلاك ووتر" العراقية/ إن لم يكن على طريقة اللورد كارادون البريطاني الذي ارتبط اسمه بقرار مجلس الأمن رقم 242 في مثل هذه الأيام من العام سبعة وستين/ وتمحورت قصته الشهيرة حول استخدامه مصطلح "أراض محتلة" ناقصاً "أل التعريف" وما أثاره من جدل لغوي وسياسي غيَّر مسار الصراع الإسرائيلي/ ومثله فعل روبيو بأن طرح ملأ فراغ اليونفيل بآلية للتأكد من انسحاب حزب الله وانتشار في المناطق التجريبة فقط من دون الحديث لا من قريب ولا من بعيد عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة/ وبهذا الطرح يكون روبيو من حيث يدري أو لا يدري دق مسماراً في ملف سحب سلاح حزب الله// خرج من قمة السبع بهذا الطرح/ بتوافق فرنسي وبمن حضر/ وفي الواقع فإن لبنان واقع في الوسط بين اتفاق إطار ترعاه واشنطن ولا ينص على انسحاب/ ومذكرةِ إسلام آباد التي يتحرك في فلكِها الوسطاء وأول بنودها وقفُ الحرب على كل الجبهات وأولُها لبنان/ وهو ما أعاد تكراره أمين المجلس القومي الإيراني محسن رضائي من أن أحدَ شروطِ طهران الأساسية إنهاءُ الحربِ على جميع جبهات الشرق الأوسط ولاسيما لبنان// أما بيانُ القمة الختامي فكان لإيران حصة "السبع" فيه فأدان هجمات جيرانها وما نتج عنها من تعطيل للتجارة وأمن الطاقة والاقتصاد/ وأثنى البيانُ على جهود الوسطاء في الملف الإيراني مع تجديد الدعم للمساعي الدبلوماسية/ مع تسجيل قلق بالغ من تورط إيران في مخططات عنف ضد الأراضي الأوروبية ومواطنيها/ وفوق هذا القلق/ أطلق رضائي مسيّرة تحذير معتبراً أن أي موقع تُقلع منه الطائراتُ الأميركية ستعتبره إيران تهديداً لها منذ الآن حتى لا تكون لديهم أي ذرائع في المستقبل/ أما بشأن النووي فحسم رضائي الأمر ولن تخرج ذرة من هذه المواد من إيران/ الموقف الإيراني الأمني هو غيره على المسار السياسي الذي يسلكه الرئيس ووزير خارجيته من أن لا بديل عن الدبلوماسية كحل وإن كانت اليد على الزناد/ ومثلُ الموقف الإيراني الموقفُ الأميركي المنقسم بين من يريد حلاً سياسياً بزعامة جاي دي فانس/ وإبقاء سيف الحصار والتهديد بالضرب مسلطاً ويقوده وزيرا الخارجية والحرب/ ومن هذا الانقسام يُقرأ التذبذب في المواقف التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب// وبين الألغام يقطعُ الوسيط القطري البحارَ والمحيطات ويتحركُ تحت جمرِ تقلبات ترامب ومزاجه بإبقاء الوضع القائم على اللاحرب واللاسلم / تماماً وبما يجيده ترامب على طريقة "العقود الآجلة"//.