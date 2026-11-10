مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

عاجل
معلومات الجديد: القاضي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون
معلومات الجديد: القاضي الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون
معلومات الجديد: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في
معلومات الجديد: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
20 o
AlJadeedTv
البقاع
5 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
12 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

2026-11-10 | 13:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

قِمةُ السبع في باريس لم تَخلُ من لبنان/ وشبحُ فراغِ اليوم ِ التالي لرحيل اليونفيل / عناوينُ سريعةٌ لبلدٍ مأزوم/ تتقاذفُه عواصفُ المنطقة/ ولا مُستَقرَّ له ما لم تَستقِرَّ أوضاعُها/ وتهدأَ الطبولُ عن قرعِ الحروب/./ وإذا كان لكلِّ دولةٍ داؤها / فإن لبنانَ وَجد مَن يداويه/ ومن "فم السبع" انتَشل توافُقاً فرنسياً أميركياً يَقيهِ شَرَّ مرحلةِ ما بعدَ انتهاء مَهامِّ القُبعاتِ الزُّرق/ بطرحِ بديلٍ ظلَّ طَيَّ الكِتمان/ لكنَّ وزيرَ الخارجية الأميركي ماركو روبيو رَسم ملامحَه أمام الرئيسِ الفرنسي إيمانويل ماكرون/ على شكلِ أفكارٍ تَجري بلورتُها حول إيجادِ آليةٍ لمراقبة تنفيذ المناطقِ التجريبية وليس بالضرورة أن تكونَ هذه المَهمةُ عسكرية/ هذا في الشكل / أما في المضمون فالوُدُّ وُدُّ روبيو بأن تنسحبَ إسرائيل من لبنان / ولتحقيقِ هذه الأُمنِية تدعو الحاجةُ إلى آليةِ تحقُّقٍ تَحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتأكد من التزام كلٍّ منهما بتعهداتِه بمُوجِب الاتفاقيات القائمة/ وعلى خريطة الطريق هذه أحاطَ ملامحَ الآليةِ بالغموض/ كونُها مسألةً حساسة بطبيعتها وغيرَ قابلةٍ للنقاش العلني وتتطلبُ موافقةَ اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح/ ولحينِ حلِّ هذه الأُحْجِيَة/ كانت إيران الطَّبَقَ الرئيس على مائدة "السبع"/ لم يغيّرْ مَضيقُ هرمُز مَجراهُ نحو نهر "السين" / لكنَّ رئيسَ وزراءِ قطر  وزيرَ الخارجية  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/ غيَّر مسارَه من البيت الأبيض نحو الإليزيه/ ضِمنَ حَراكٍ مكّوكي التقى خلالَه بعد الرئيسِ الأميركي الرئيسَ الفرنسي وتَمَحورَ البحثُ حول حريةِ الملاحة وجهودِ خفضِ التصعيد والتوصلِ إلى سلامٍ في المنطقة/ بدفعٍ من تأكيد أنَّ الدوحة تعملُ بلا كَللٍ لإنهاء حالةِ عدمِ اليقين بشأن الأزمة الإيرانية الأميركية وأنَّ جهودَ الوَساطة بين أميركا وإيران لا تزال مستمرةً وهناك ردودَ فعلٍ إيجابيةً من الجانبين/ وهذا موثَّقٌ بكلام ترامب عن زخْمٍ إيجابي باتجاه إنهاءِ الصراع/ واستئنافِ العملياتِ العسكرية لا يبدو ضرورياً في المرحلة الراهنة/ وهو ما بدا واضحاً أيضاً بقولِ وزيرِ الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنَّ الحربَ لن تنتهيَ لا بالعملِ العسكري ولا بالعقوبات والحلَّ يكمُنُ في الدبلوماسية /./ كلُّ الأطرافِ بدأت تتلمَّسُ بَردَ الشتاء/ ولبنان بدوره فَتح مِظلةَ الأمان / وكتبَ بالخط العريض/ أنَّ المؤسسةَ العسكرية خطٌّ أحمر/ وببيانٍ شكَّلَ ضربةً مرتَدَّة على الحملة الممنهجة/ أكد وزيرُ الدفاع ميشال منسى أنَّ الجيش سيَبقى سيفًا مَسلولًا في وجهِ أعداءِ لبنان وما يطلبُه هو ألَّا يَرتَضِيَ أيُّ لبنانيٍّ لنفسه أن يكونَ خِنجرًا في ظهره وأنَّ للجيشِ مَهمةً أساسية وهي الدفاعُ عن لبنان وحمايةُ الوَحدةِ الوطنية والسلمِ الأهلي والحِفاظُ على الاستقرارِ الداخلي ومنعُ أيِّ فتنةٍ قد تُفضي إليها أيُّ خُطوةٍ تُتخذُ تحت أيِّ ضغطٍ أو انسياقًا وراءَ أيِّ ظرف/./ 
لا استقرارَ أمنياً من دون استقرارٍ سياسي / وهو ما علَّمته التجارِبُ على الجسد اللبناني/ وفي هذا الإطار فإنَّ لبنانَ الرسمي وإنْ يقع عند خط الاستواء بين خطوطِ الطولِ والعرض حرباً أم سلماً/ فإنَّ بعبدا ، بحَسَبِ ما اكدت مصادرُ سياسيةٌ  للجديد ، ليست بعيدةً عن الحوار معَ حارة حريك/ وإنَّ حزبَ الله يُجري نقاشاً جِدياً بإعادة التواصل معَ القصر/ وثمةَ ملامحُ إيجابيةٌ قد تُترجَم قريباً ويُبنى عليها/ بتشجيعٍ من "الأستاذ"// واسألوا مَنْ كان "بالثنائي" خبيرا//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

10-11-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2026

اقرأ ايضا في النشرة

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026