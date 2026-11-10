مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

قِمةُ السبع في باريس لم تَخلُ من لبنان/ وشبحُ فراغِ ِ التالي لرحيل اليونفيل / عناوينُ سريعةٌ لبلدٍ مأزوم/ تتقاذفُه عواصفُ المنطقة/ ولا مُستَقرَّ له ما لم تَستقِرَّ أوضاعُها/ وتهدأَ الطبولُ عن قرعِ الحروب/./ وإذا كان لكلِّ دولةٍ داؤها / فإن لبنانَ وَجد مَن يداويه/ ومن "فم السبع" انتَشل توافُقاً فرنسياً أميركياً يَقيهِ شَرَّ مرحلةِ ما بعدَ انتهاء مَهامِّ القُبعاتِ الزُّرق/ بطرحِ بديلٍ ظلَّ طَيَّ الكِتمان/ لكنَّ وزيرَ الخارجية الأميركي ماركو روبيو رَسم ملامحَه أمام الرئيسِ الفرنسي إيمانويل ماكرون/ على شكلِ أفكارٍ تَجري بلورتُها حول إيجادِ آليةٍ لمراقبة تنفيذ المناطقِ التجريبية وليس بالضرورة أن تكونَ هذه المَهمةُ عسكرية/ هذا في الشكل / أما في المضمون فالوُدُّ وُدُّ روبيو بأن تنسحبَ من / ولتحقيقِ هذه الأُمنِية تدعو الحاجةُ إلى آليةِ تحقُّقٍ تَحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي للتأكد من كلٍّ منهما بتعهداتِه بمُوجِب الاتفاقيات القائمة/ وعلى خريطة الطريق هذه أحاطَ ملامحَ الآليةِ بالغموض/ كونُها مسألةً حساسة بطبيعتها وغيرَ قابلةٍ للنقاش العلني وتتطلبُ موافقةَ اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح/ ولحينِ حلِّ هذه الأُحْجِيَة/ كانت الطَّبَقَ الرئيس على مائدة "السبع"/ لم يغيّرْ مَضيقُ هرمُز مَجراهُ نحو نهر "السين" / لكنَّ رئيسَ وزراءِ قطر وزيرَ الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/ غيَّر مسارَه من البيت نحو الإليزيه/ ضِمنَ حَراكٍ مكّوكي التقى خلالَه بعد الرئيسِ الأميركي الرئيسَ الفرنسي وتَمَحورَ البحثُ حول حريةِ الملاحة وجهودِ خفضِ التصعيد والتوصلِ إلى سلامٍ في المنطقة/ بدفعٍ من تأكيد أنَّ الدوحة تعملُ بلا كَللٍ لإنهاء حالةِ عدمِ اليقين بشأن الأزمة الأميركية وأنَّ جهودَ الوَساطة بين أميركا وإيران لا تزال مستمرةً وهناك ردودَ فعلٍ إيجابيةً من الجانبين/ وهذا موثَّقٌ بكلام عن زخْمٍ إيجابي باتجاه إنهاءِ الصراع/ واستئنافِ العملياتِ العسكرية لا يبدو ضرورياً في المرحلة الراهنة/ وهو ما بدا واضحاً أيضاً بقولِ وزيرِ الخارجية عباس عراقجي إنَّ الحربَ لن تنتهيَ لا بالعملِ العسكري ولا بالعقوبات والحلَّ يكمُنُ في الدبلوماسية /./ كلُّ الأطرافِ بدأت تتلمَّسُ بَردَ الشتاء/ ولبنان بدوره فَتح مِظلةَ الأمان / وكتبَ بالخط العريض/ أنَّ المؤسسةَ العسكرية خطٌّ أحمر/ وببيانٍ شكَّلَ ضربةً مرتَدَّة على الحملة الممنهجة/ أكد وزيرُ الدفاع ميشال منسى أنَّ الجيش سيَبقى سيفًا مَسلولًا في وجهِ أعداءِ لبنان وما يطلبُه هو ألَّا يَرتَضِيَ أيُّ لبنانيٍّ لنفسه أن يكونَ خِنجرًا في ظهره وأنَّ للجيشِ مَهمةً أساسية وهي الدفاعُ عن لبنان وحمايةُ الوَحدةِ الوطنية والسلمِ الأهلي والحِفاظُ على الاستقرارِ الداخلي ومنعُ أيِّ فتنةٍ قد تُفضي إليها أيُّ خُطوةٍ تُتخذُ تحت أيِّ ضغطٍ أو انسياقًا وراءَ أيِّ ظرف/./

لا استقرارَ أمنياً من دون استقرارٍ سياسي / وهو ما علَّمته التجارِبُ على الجسد اللبناني/ وفي هذا الإطار فإنَّ لبنانَ الرسمي وإنْ يقع عند خط الاستواء بين خطوطِ الطولِ والعرض حرباً أم سلماً/ فإنَّ بعبدا ، بحَسَبِ ما اكدت مصادرُ سياسيةٌ للجديد ، ليست بعيدةً عن الحوار معَ حارة حريك/ وإنَّ حزبَ الله يُجري نقاشاً جِدياً بإعادة التواصل معَ القصر/ وثمةَ ملامحُ إيجابيةٌ قد تُترجَم قريباً ويُبنى عليها/ بتشجيعٍ من "الأستاذ"// واسألوا مَنْ كان "بالثنائي" خبيرا//