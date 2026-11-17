مقدمة النشرة المسائية 17-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2026

كَثُر اللاعبونَ والحُكّام.. والمباراةُ واحدة/ عدمُ تركِ مصيرِ الجنوب بين فَكَّيِ الفراغ// فبعد الاهتمامِ الأميركي السعودي بالمِلف اللبناني/ أُوقِدت النيرانُ تحت طَبخةِ اليومِ التالي/ وَضَع مكوناتِها التوافقُ الرئاسيُّ الثلاثي على القرار 1701 كقاعدةٍ للانطلاق مصحوبةً بالانسحاب واستلامِ زِمامَ المَيدان/ وعلى هذه القاعدة/ طَرح الموفدُ الأميركي "عناصرَ الطبخة" على شكلِ خلطةٍ بين القرار واتفاقِ الإطار معَ نزعِ السلاح طَوعاً/ وعليه لم يقفل المبعوث الأميركي باب المشاورات وربما تركه موارباً باتجاه "حارة حريك"/ عبر منفذ آمن يمر في عين التينة// لكن رائحةَ النكهةِ النهائية لم تَخرجْ من اللقاءِ الثنائي الذي جَمَع السعوديَّ بالأميركي مساءَ أمس/ وما رَشَح عن اللقاء لم يتَعَدَّ حدودَ اطِّلاعِ الأمير من السفير على الرؤيةِ الأميركية في خصوص مرحلةِ ما بعدَ اليونفيل/// انتهتِ المباراةُ بتعادلٍ إيجابي في خُلاصة اللقاءات/ إلَّا أنَّ لبنانَ مَدَّد وقتَها الإضافيَّ بهجمةٍ عراقيةٍ مرتَدّة/ ويَستعدُّ غداً لجولةٍ من محادثاتٍ معَ رئيسِ وزراءِ العراق علي الزيدي على رأس وفد/ ضِمنَ زيارةٍ بجدولِ أعمالٍ "مبكل" بين اللقاءاتِ الرسمية والمرجِعية الدينية الشيعية ومعايَنةِ الضاحيةِ الجنوبية إضافة إلى تفعيلِ مُنشآتِ طرابلس من خلال تأهيلِ خط كركوك طرابلس النِفطي كجُزءٍ من حل أزمةِ الطاقة في لبنان// ما يَجمَعُ العراق بلبنان أكثرُ مما يفرِّق/ فالبَلَدانِ أمام استحقاقاتٍ يتصَدَّرُ رأسَ أولياتِها حصرُ السلاح بيد الدولة/ وارتباطُه العُضوي بالمِلف الإيراني/ وقُبيلَ توجهِه إلى استقبل الزيدي قائدَ فيلقِ القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني الذي حَطَّ في بغداد للدفعِ باتفاقٍ يُنهي أزمةَ منطقة الجرف شَمالَ البلاد بين الحكومةِ العراقية وكتائبِ حزبِ الله على خلفية تهريبِ النِفط الخام منذ خمسةِ أعوامٍ ما حَرَمَ الخزينةَ العامة من مئاتِ ملايينِ الدولارات/ تَدخلَ قاآني ليَفُضَّ أزمةً بين الحكومةِ العراقية والإطارِ التنسيقي تجنُّباً لمواجَهة عسكرية بين الطرفين/ فهل تُعامِلُ طهران لبنانَ بالمِثل وتَرفعُ يدَها عن البلد كي لا يَدفعَ فاتورتَها مجدداً على الحِساب؟ ويَتخذُ هذا السؤالُ مشروعيتَه من تصاعدِ الحربِ الكلامية بين الولاياتِ المتحدة الأميركية والجُمهورية ِ الإسلامية/ وقد وصلَ منسوبُ هذه الحرب إلى مستوىً حَدَّده الرئيس دونالد ترامب بأنَّ الإيرانيينَ سيَدفعونَ ثمناً لم تَدفَعْه أيُّ دولةٍ أخرى من قَبل/ مع توجيهِ اتهاماتٍ باستخدامِ طهران القنبلةَ القَذِرة لاستهدافِ كبارِ مسؤولي إدارة ترامب الأمرُ الذي وَصَفه محمد باقر قاليباف بالتضليلِ والفبركةِ والتحريضِ على الحرب/ ورداً على تهديدِ ترامب "بالثمنِ الغالي" توعَّدَته إيران بردٍّ لا يُنسى/ وعلى الردِّ والردِّ على الرد/ انتهت حفلةُ الزجلِ الأميركيةُ الإيرانية/ فترامب ليس بوارِدِ الإقدام على أيِّ تصعيدٍ وقد توجَّه شرقاً نحو الصين استعداداً للقِمة الثلاثية معَ نظيرَيهِ الصيني والروسي/ حليفَيِ الإيراني وصِلةَ وصلِه عبر المَعابرِ البرية وبحر قزوين// يومانِ وتُفرِزُ القِمةُ نتائجَها/ ولحينِه أَعلنتِ الخارجيةُ القطرية استمرارَ الوَساطة بين واشنطن وطهران بلقاءٍ قَطري إيراني لتقريبِ وجَهاتِ النظر بين الأطراف/ معَ الدعوةِ إلى ضبط النفس وتجنُّبِ أيِّ تصعيد/ في حين تولَّى وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقلَ رسالةٍ من الرئيس مسعود بزشكيان إلى عُمان هيثم بن طارق آل سعيد/ تتضمنُ المبادرةَ الدبلوماسيةَ لإنهاء الحرب.