مقدمة النشرة المسائية 18-11-2026

حتى إشعارٍ آخَر أُجِّلَ لقاءُ الأربعاء ولم يُلغَ/ فعلى الحضورِ الإلزامي ومواكَبةِ التطورِ الأمني عَزَف رئيسُ الحكومة العراقي علي الزيدي عن زيارةِ وتفرَّغ كقائدٍ أعلى للقواتِ المسلحة لإنهاء الأزمةِ معَ كتائبِ حزبِ الله والتي اندلعت شرارتُها من أنابيبِ تهريبِ النِفط ومن مَصافٍ نِفطيةٍ غيرِ قانونية وحِرمانِ الخزينة من عائداتِ الذهب الأسود/ وعلى الرَّغم من تدخلِ فيلقِ القدس إلَّا أنَّ اسماعيل قاآني اصطَدمَ "بجُرف الصَّخر" وبإصرارِ الزيدي على إحالةِ جميعِ المتورطين إلى وحسمِ الأمر "مهما كان الثمن"// قواسمُ كثيرةٌ مشتركة تَجمعُ العراق بلبنان ليس في الأزَماتِ والتعددِ الطائفي والفسادِ وثُنائيةِ السلاح وَحَسْب/ إنما في التدخلِ المباشِر في الشؤونِ الداخلية للبلدين/ لكنْ في لبنان وهذه المرةَ عبر فيلقِ الشُّورى/ فما إنْ غادرَ المبعوثُ السعودي يزيد بن فرحان/ حتى خَرَقَ أجواءَ عين التينة اتصالٌ من قاليباف/ وجاء الاتصال كمؤشر للقلق الإيراني من تطور العلاقة بين وعين التينة/ كما تناولَ ما أَسمَته مصادر للجديد حصارَ حزبِ الله سياسياً وفِقدانَ طهران لورقةِ لبنانَ في المفاوضات // لم تكن طهران لتُشعِلَ الخطَّ الساخن معَ عين التينة لو لم تشعرْ "بالسخن" و "تلدَغْها" عناوينُ زيارةِ بن فرحان والدلالةُ الخاصة التي اكتسَبَتها بلقاءِ الساعة معَ بري// جاءت زيارةُ الموفدِ السعودي على الثلاثة والكتل النيابية لاحتواءِ ايِّ تصعيدٍ على لبنان في حال تجددتِ الحربُ الأميركية الإيرانية/ وما استُشِفَّ من مِروحةِ اللقاءات التي عقَدها معَ الرؤساءِ الثلاثة وقياداتٍ سياسيةٍ و مسؤولين، فإنَّ الزيارةَ خَرجت بموقفٍ لبنانيّ موحّد، ثابتٍ وحاسم مفادُه إذا أقدمَ الحزبُ على زَجِّ لبنان في حربِ إسنادٍ ثالثة، فلن يجدَ له ظَهيراً ولا مَن يسانِدُه/ وهذا الخِيارُ الواضحُ والصريح حملَ توقيعَ الرؤساءِ الثلاثة/ والمسؤولينَ والكتلِ النيابية بمن فيهم رئيسُ مجلسِ النواب ، توأمُ الثنائي/ وربطاً بهذه الأجواء فإنَّ الموقفَ السياسيَّ الموحَّد لاحتواءِ عدمِ دخولِ حزبِ الله في حرب إسنادٍ سيُتَرجمُ من خلالِ تشديدِ تنفيذِ الجيشِ اللبناني والأجهزةِ الأمنية قراراتِ الحكومة أكثرَ فأكثرَ على السلاحِ غيرِ الشرعي وعملياتِ تهريبِه/ كما حَصل في ضبطِ شِحناتِ المتفجّراتِ في ضهر البيدر ومثيلاتِها/ وذلك بهدفِ وضعِ حدٍّ لتَكرارِ هذه المغامَرة/ بعدما باتتِ الدولةُ أمامَ واقعٍ لم يَعدْ بإمكانِها معه أنْ تراوِحَ مكانَها/ خصوصا انَّ حزبَ الله لم يُلاقِ الدولةَ ولو بخُطوةٍ على طريق الألف ميل/ ويَرفضُ التواصلَ معَ أيّ طرف، ويُوصِد الأبوابَ أمام أيِّ مسعىً للحوار، أو حتى للتفاوضِ على مستقبل السلاح ودورِ الحزبِ السياسي في اليومِ التالي لتسليمِه/ وكلُّ هذه اللاءاتِ بانتظارِ أمرِ اليومِ من إيران/ وفي الوقت الذي تَحَوَّل فيه حزبُ الله إلى جبهةٍ وحيدة تغردُ خارجَ إجماعِ السِّرب اللبناني/ فلِحِينِه لم توصَدْ أبوابُ مَساعٍ يُشكلُ فيها بري صَمَّامَ أَمانٍ و"الساحرَ" الذي يقرِّبُ وُجُهاتِ النظر بين نَقيضَيْنِ معَ لاء كبيرة ضد الانغماسِ في حربٍ جديدة/ ونذورُ هذه الحربِ لن تكونَ بمَنأىً عن قِمةِ الكبارِ غداً في الصين/ فإلى الاستقبالِ الاستثنائي الذي كَسر فيه الرئيسُ الصيني التقليدَ بانتظارِ نظيرِه الأميركي عند سُلَّمِ الطائرة/ كلماتٌ قالَها "شي" لترامب وفيها اختَصَر تطلُّعَ بكين لعلاقةٍ بنّاءةٍ واستراتيجيةٍ معَ واشنطن ترتكزُ على الاحترامِ والإنصاف/ في حين أَعلن مساعدُ الرئيسِ الروسي أن بوتين وترامب سيُجريانِ محادثاتٍ شاملةً بغَضِّ النظرِ عن صيغة اللقاء// غداً سيجلسُ ترامب عند خط الوَسَط بين "شي" وبوتين وربما ينضمُّ "كيم" كوريا الشَّمالية إلى الثلاثية/ ومعَهم سيتمُّ ترسيمُ مصيرِ المنطقةِ والعالم/ وفي القِمة سيَضعُ ترامب اقتصادَ أميركا أولاً "كنصرٍ" يقدمُه للشعبِ الأميركي بصفْقةٍ كبرى بدلَ الحربِ الكبرى/ ومِثلُه سيَتحركُ كلُّ رئيسٍ بحَسَبِ ما تَقتَضِيهِ مصلحةُ بلدِه ونفوذُه/ وما على العالَم سوى متابعةِ عمليةِ البيعِ والشِّراء في سوقِ الكبار//